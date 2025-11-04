Muere Kim Yong-nam, el líder ceremonial de Corea del Norte durante 20 años y figura clave de la diplomacia de Pionyang

Las claves nuevo Generado con IA Fallece Kim Yong-nam, jefe de Estado honorífico de Corea del Norte durante dos décadas y figura clave de la diplomacia del país, a los 97 años por fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal. Kim Yong-nam ocupó altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Comité Central del Partido de los Trabajadores desde los años 50, llegando a ser presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema entre 1998 y 2019. Fue representante de Corea del Norte en numerosos foros internacionales y lideró la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, contribuyendo al diálogo intercoreano. Kim Yong-nam sirvió bajo las tres generaciones de la dinastía Kim: Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, quien visitó su féretro para rendir homenaje antes del funeral.

El veterano político norcoreano Kim Yong-nam, jefe de Estado honorífico de Corea del Norte y figura clave de la diplomacia de Corea del Norte durante décadas, ha muerto este lunes a los 97 años a causa de un fallo multiorgánico derivado de un cáncer colorrectal.



Kim Yong-nam, nacido en 1928 en una familia involucrada en el movimiento antijaponés, formó parte del aparato estatal norcoreano desde los años 50 y desempeñó cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el Comité Central del Partido de los Trabajadores.



Fue canciller y viceprimer ministro antes de ser nombrado, en 1998, presidente del Presídium de la Asamblea Popular Suprema (SPA), el Parlamento norcoreano de mera formalidad, en un puesto que mantuvo hasta 2019, cuando se retiró a los 91 años, y desde el que ejerció como jefe de Estado representativo del país durante décadas.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó su féretro y dejó una ofrenda floral este martes para expresar "profundas condolencias por su muerte", acompañado de altos cargos del Partido y del Gobierno, según un breve comunicado de la agencia de noticias estatal KCNA. El funeral se celebrará el miércoles.

Diplomático

A lo largo de su carrera Kim Yong-nam representó a Corea del Norte en decenas de foros internacionales y fue el jefe de la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang de 2018, donde se reunió con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in, en un momento de deshielo en las relaciones intercoreanas.



Desde el Sur, el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, expresó este martes, en un comunicado, sus condolencias por su fallecimiento, recordando que Kim Yong-nam lideró la delegación en los Juegos Olímpicos y que contribuyó a abrir el diálogo intercoreano.

"También recuerdo haberme reunido con el expresidente (de la SPA) Kim Yong-nam en Pionyang en dos ocasiones —en junio de 2005 y en septiembre de 2018— y haber mantenido conversaciones significativas sobre la paz en la península coreana y el desarrollo de las relaciones intercoreanas", dijo Chung.



Kim Yong-nam fue una de las pocas figuras que sirvió bajo las tres generaciones de la dinastía gobernante norcoreana: el fundador Kim Il-sung, su hijo y padre del actual líder, Kim Jong-il, y Kim Jong-un.