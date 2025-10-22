Kim Jong-un presume de armas a una semana del tour asiático de Trump: lanza misiles balísticos en el mar de Japón

Las claves nuevo Generado con IA Kim Jong-un lanza múltiples misiles balísticos de corto alcance en dirección al mar de Japón, desafiando sanciones internacionales. El lanzamiento ocurre una semana antes de la visita de Donald Trump a Corea del Sur para la cumbre de líderes asiáticos y del Pacífico. Esta es la primera prueba de misiles norcoreanos desde la investidura del nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que busca reducir tensiones con Pionyang.

Corea del Norte sigue perfeccionando su programa armamentístico y el lanzamiento de misiles balísticos a pesar de las sanciones. En la primera prueba desde la investidura del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, que ha mostrado su intención de rebajar la tensión con su vecino, Pionyang lanzó este miércoles múltiples proyectiles balísticos de corto alcance (SRBM). La prueba se registra además a una semana de la visita de Donald Trump a Corea del Sur para participar en una cumbre de líderes asiáticos y del Pacífico.

"El Ejército detectó hoy alrededor de las 08:10 hora local (23:10 GMT del martes) el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Jungwha, en la provincia de Hwanghae del Norte", informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) en un comunicado.

En el comunicado se explica que los misiles fueron lanzados hacia el noreste, en aparente dirección al mar de Japón, conocido como mar del Este en las dos Coreas, y que las autoridades surcoreanas y estadounidenses están realizando un análisis de las especificaciones exactas. La última prueba con misiles de Pionyang se remontaba al pasado mes de mayo.

Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, visitando una fábrica de armamento. Reuters / KCNA

El lanzamiento de este miércoles se produce además a una semana de la visita prevista de Trump a Corea del Sur, en el marco de los eventos del foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El mandatario estadounidense se desplazará en un principio a la ciudad surcoreana de Gyeongju y es probable que pase allí una noche.

Trump sostendrá una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, en medio del reciente fortalecimiento de los lazos entre Pekín y Pionyang, tras la presencia del líder norcoreano, Kim Jong-un, en un importante desfile militar en China a principios de septiembre.

Los canales de comunicación intercoreana permanecen cortados desde 2022, mientras Pionyang ha rechazado reiteradamente los recientes llamamientos de la Administración Lee para reabrir el diálogo. De hecho, Trump, que se desplazará además a Japón, abrió la puerta a un posible encuentro trilateral con los líderes de los dos países coreanos que parece haber quedado en nada más que buenas intenciones.

El último lanzamiento de características similares por parte de Pionyang tuvo lugar en mayo, mes en el que lanzó un misil balístico de corto alcance el día 8 y varios misiles de crucero el día 22, en ambos casos también a aguas del mar de Japón.