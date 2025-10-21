Sanae Takaichi hace historia y se convierte en la primera mujer en Japón que ocupa el cargo de primera ministra

Las claves nuevo Generado con IA Sanae Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático, es nombrada primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Takaichi, de 64 años y nacionalista, asume el liderazgo tras formar una alianza con el Partido de la Innovación, mientras la oposición no logró presentar un candidato conjunto. El ex primer ministro Shigeru Ishiba dimitió en septiembre tras perder la mayoría en el Parlamento, lo que llevó a primarias en el PLD donde Takaichi resultó vencedora. La elección de Takaichi provocó la retirada del partido Komeito de la coalición con el PLD, finalizando una alianza de 26 años, y forzó al PLD a buscar un nuevo socio en Ishin.

La conservadora Sanae Takaichi sigue haciendo historia en Japón, que ya tiene a su particular Dama de Hierro. Era lo más probable y así se ha confirmado este martes. La líder del Partido Liberal Democrático (PLD) es la nueva primera ministra del país nipón tras ser elegida por mayoría por la cámara baja. Se convierte así en la primera mujer en alcanzar este cargo.

Takaichi, nacionalista de 64 años y exministra de Interior y Seguridad Económica, toma las riendas de Japón un día después de forjar una alianza con los ultras del Partido de la Innovación (Ishin) y sin que la fragmentada oposición haya sido capaz de presentar un candidato conjunto para hacerle frente. Su triunfo rompe el techo de cristal en un país donde el poder de los hombres sigue siendo mayoritario y marca un pronunciado giro a la derecha.

La nueva líder del país nipón, con una carrera de más de tres décadas en la política nacional, sobresale por sus posturas nacionalistas. Aliada y protegida del exprimer ministro Shinzo Abe, es una referente del ala más conservadora del partido. Entre sus modelos políticos siempre señala a Margaret Thatcher.

Takaichi ha desplegado políticas agresivas contra China, ha difundido el mensaje de que "Japón ha vuelto" -un remake del "Make America great again" de Trump-, ha restado importancia a las atrocidades cometidas por Japón durante la II Guerra Mundial y ha prometido regular más estrictamente la inmigración y el turismo.

Hija de un trabajador de la industria automotriz y de una policía, se licenció en Administración de Empresas por la Universidad de Kobe, que quedaba a seis horas en tren y autobús de su casa. En su juventud fue batería de una banda de heavy metal -es muy fan de Iron Maiden y Deep Purple- y también adora las Kawasaki y las carreras de motociclismo.

El hasta ahora primer ministro, Shigeru Ishiba, anunció su dimisión el pasado septiembre, después de que el PLD perdiera la mayoría en ambas cámaras del Parlamento nacional durante su poco más de un año en el cargo.

La dimisión de Ishiba motivó unas primarias en el PLD el pasado día 4 de octubre, en las que resultó vencedora en segunda ronda Takaichi, uno de los perfiles del ala dura de la formación.

De hecho, la flamante primera ministra ha protagonizado algunas polémicas por sus posturas nacionalistas: ha vinculado el crimen con la población extranjera que vive en Japón y ha sido criticada por sus posturas ultraconservadoras en cuestiones sociales, como su rechazo a los matrimonios homosexuales o a las políticas de igualdad de género.

El ascenso de la aspirante a primera ministra desencadenó la retirada del partido budista Komeito de la coalición con el PLD, tras más de 26 años de alianza, y llevó al partido gobernante a buscar un nuevo aliado, el ultraderechista Ishin.

