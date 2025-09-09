Muere quemada la esposa de un ex primer ministro de Nepal: un grupo de manifestantes atacó su vivienda con ella dentro

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro nepalí Jhalanath Khanal, ha muerto este martes tras sufrir graves quemaduras después de que un grupo de manifestantes provocara un gran incendio en su vivienda en Katmandú con ella dentro.

Según han confirmado a Efe fuentes hospitalarias, Chitrakar ha sido trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero ha fallecido por estas heridas durante el tratamiento.

Por su parte, Khanal, quien también es líder del partido socialista nepalí, ha pedido ser rescatado por el ejército.

Por otro lado, tres de los manifestantes han muerto en el Hospital Civil, ha confirmado a EFE el director del centro, Mohan Regmi, elevando a 25 el total de muertos tras las protestas y más de 300 heridos.

Entre las víctimas mortales hay tres policías que han sido asesinados, según informan medios nepalíes.

Nepal’s parliament is on fire, marking a new beginning. #Nepal pic.twitter.com/nXbDgC7FG3 — trending Nepal (@trending_Nepal) September 9, 2025

La violencia de la jornada se extendió por toda Katmandú, convertida en escenario de ataques sistemáticos contra dirigentes y sus familias.

La residencia privada del ex primer ministro recién dimitido, K. P. Sharma Oli, también fue incendiada, mientras otros líderes de alto nivel, como el ex primer ministro Sher Bahadur Deuba, fueron agredidos en sus viviendas.

Su esposa, Arzu Rana Deuba, ministra de Exteriores, también resultó atacada, en un episodio captado en imágenes que circulan ampliamente en redes sociales.

Las turbas también prendieron fuego a varios edificios oficiales, entre ellos el Parlamento, la Oficina de la Presidencia y la sede del Tribunal Supremo. También atacaron a medios de comunicación, incluido el complejo de Kantipur, el grupo de prensa más importante de Nepal.

El Ejército de Nepal ha emitido un comunicado en el que llama a la población a mantener la calma y la moderación tras la renuncia del primer ministro, apelando a "evitar más pérdidas humanas y materiales" y a buscar "una solución pacífica mediante el diálogo político".

En la misma línea, el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, se ha sumado al llamamiento y ha pedido a los manifestantes moderación para evitar un mayor derramamiento de sangre.

El aumento de la espiral de violencia se produce pese a la renuncia este martes del primer ministro K. P. Sharma Oli y varios de sus ministros, que no ha logrado calmar a la población ni detener las protestas del movimiento autodenominado "Generación Z".