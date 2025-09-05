El "rey del cannabis" termina con la hegemonía de la familia Shinawatra en Tailandia: elegido nuevo primer ministro

Anutin Charnvirakul, en la votación del primer ministro en Bangkok, el 5 de septiembre de 2025. Chalinee Thirasupa Reuters

Tailandia se prepara para estrenar a su tercer jefe de Gobierno en apenas un año.

El Parlamento votado la designación de Anutin Charnvirakul, exministro de Sanidad y líder del partido Bhumjaithai, conocido popularmente como el “rey del cannabis” por su firme defensa de la despenalización de la marihuana, como informó Financial Times.

Anutin, empresario de 58 años, procede de una influyente familia propietaria de una de las mayores constructoras del país.

Durante más de una década se ha consolidado como un hábil “hacedor de reyes” en la política tailandesa, tejiendo alianzas con diferentes gobiernos, desde los populistas hasta los militares.

Ahora, tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra por un fallo del Tribunal Constitucional que la declaró culpable de violaciones éticas, se dispone a dirigir un país marcado por la inestabilidad y el estancamiento económico.

Un pacto clave

Aunque su formación es apenas la tercera fuerza parlamentaria, Anutin aseguró esta semana haber reunido los apoyos necesarios para ser elegido primer ministro.

El acuerdo con el opositor Partido del Pueblo -antes conocido como Move Forward- le garantizó la mayoría en la Cámara baja.

Sin embargo, la oposición no participará en el Gobierno: solo le presta sus votos a cambio de la promesa de convocar elecciones generales en un plazo máximo de cuatro meses.

La maniobra refleja el patrón recurrente de la política tailandesa: ciclos de elecciones, crisis y destituciones.

En los últimos 17 años, cinco jefes de Gobierno han sido apartados por decisiones judiciales, mientras el país lidia con el lento repunte tras la pandemia, una creciente presión comercial de EEUU y un turismo aún por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria.

Progresismo y conservadurismo

Anutin cultivó su imagen internacional como ministro de Sanidad durante la pandemia y, sobre todo, por haber impulsado en 2022 la despenalización del cannabis, una medida pionera en el sudeste asiático.

No obstante, en los últimos años ha moderado su postura, apoyando nuevas regulaciones que restringen el consumo recreativo.

En el terreno político, se presenta como un conservador leal a la monarquía. Su trayectoria incluye cargos en gobiernos tan dispares como el de Paetongtarn Shinawatra y el del exgeneral golpista Prayuth Chan-ocha.

Esta flexibilidad le ha permitido mantener a Bhumjaithai como un actor central en el tablero político.

Declive de Shinawatra

El ascenso de Anutin supone un nuevo revés para la dinastía Shinawatra. Paetongtarn, hija del magnate de las telecomunicaciones y exprimer ministro Thaksin Shinawatra, solo gobernó diez meses antes de ser destituida tras un polémico contacto con el exdirigente camboyano Hun Sen, que desató tensiones fronterizas.

Su caída ha acelerado el desgaste de una familia que durante dos décadas dominó la política tailandesa.

Thaksin, exiliado durante 15 años para evitar cargos de corrupción, regresó recientemente al país, pero continúa enfrentando procesos judiciales.

Su partido, Pheu Thai, presentó como último recurso a Chaikasem Nitisiri, veterano de 77 años, aunque las opciones de imponerse a Anutin parecen escasas.

“La política tailandesa vive un bucle de inestabilidad permanente”, resume Thitinan Pongsudhirak, politólogo de la Universidad de Chulalongkorn. Y añade: “El nuevo Gobierno difícilmente pondrá fin al ciclo de crisis”.