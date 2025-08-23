El último cigarrillo del gran estafador: roba 13M en 'cripto', se esconde durante 5 años y cae por tirar una colilla al suelo

La huida de un estafador acusado de orquestar una de las mayores estafas con criptomonedas en Corea del Sur terminó de la forma más inesperada: arrojando una colilla en la calle.

Según informó la policía de Seúl, el hombre, en la sesentena y prófugo desde hace cinco años, fue detenido cerca de una estación de tren tras ser sorprendido incumpliendo una infracción menor de civismo.

Los agentes habían previsto imponerle una sanción por tirar un cigarrillo al suelo, pero su reacción levantó sospechas, como cuenta BBC.

El hombre imploró que lo dejaran ir “solo esta vez”, intentó escapar, simuló contestar una llamada y se negó a mostrar su identificación.

Finalmente, trató de ofrecer dinero a los policías a cambio de evitar la detención. Esa actitud hizo que los agentes profundizaran en la verificación de su identidad, hasta descubrir que pesaba contra él una orden de arresto por diez cargos vinculados a un fraude masivo con criptomonedas.

Un fraude millonario

La investigación judicial lo señala como responsable de haber estafado 17.700 millones de wones -unos 13 millones de dólares o 9,5 millones de libras- a alrededor de 1.300 víctimas.

La magnitud del caso lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados del país en el ámbito financiero.

Tras su arresto, fue entregado a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, que lleva años recopilando pruebas contra él.

La historia ilustra cómo la lucha contra el fraude financiero en el sector de las criptomonedas avanza a menudo a contrarreloj.

La rapidez con la que operan las plataformas digitales, sumada a la complejidad de las transacciones en la cadena de bloques, dificulta el rastreo de fondos y la persecución de delitos económicos.

Auge del crimen cripto

El caso no es aislado. Los delitos relacionados con activos digitales han ido en aumento a nivel mundial, generando preocupación en los gobiernos y organismos reguladores.

Según datos de la firma de análisis Chainalysis, en 2024 los ciberdelincuentes se apropiaron de 2.200 millones de dólares mediante robos en plataformas de criptomonedas, mientras que actores ilícitos recibieron un total de 40.900 millones de dólares en activos digitales.

En Corea del Sur, donde la fiebre por el mercado cripto ha calado con fuerza, los escándalos financieros se han multiplicado.

El año pasado, la policía surcoreana detuvo a más de 200 personas por un fraude de inversiones en criptomonedas valorado en 240 millones de dólares, considerado el mayor del país hasta la fecha.

Estos casos reflejan tanto la vulnerabilidad de un mercado poco regulado como la facilidad con la que los delincuentes pueden captar ahorros de pequeños inversores atraídos por promesas de rentabilidades rápidas.

De fugitivo a símbolo

El arresto del estafador, fruto de una infracción menor, ha sido recibido con cierta ironía en redes sociales surcoreanas, donde muchos usuarios lo interpretaron como una muestra de justicia poética.

“Huyó durante cinco años, pero lo atrapó una colilla”, resumía un comentario viral.

Sin embargo, más allá de la anécdota, el episodio sirve para recordar que el país sigue enfrentándose a un desafío de gran calado: cómo controlar un ecosistema financiero globalizado que escapa, en buena medida, de los mecanismos tradicionales de supervisión.

Mientras tanto, el detenido deberá ahora responder por los cargos de fraude y otros delitos económicos que, de ser probados, podrían costarle una larga condena en prisión.