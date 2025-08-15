India anuncia un "potente" sistema de defensa aérea para "neutralizar ataques terroristas" tras el conflicto con Pakistán

Narendra Modi para revista a la guardia de honor en el Día de la Independencia. Altaf Hussain Reuters

El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció este viernes un ambicioso plan para crear un sistema de defensa aérea y antimisiles, bautizado como la Misión 'Sudarshan Chakra', diseñado para proteger todo el territorio frente a ataques enemigos y desarrollado íntegramente con tecnología nacional, en un gesto interpretado como respuesta a Pakistán tras el conflicto que enfrentó a ambos países en mayo.

"En los próximos diez años, de aquí a 2035, quiero ampliar, reforzar y modernizar este escudo nacional de seguridad. Inspirándonos en el Señor Shri Krishna, hemos elegido el camino del Sudarshan Chakra. Este potente sistema no solo neutralizará ataques terroristas, sino que también contraatacará a los terroristas", afirmó Modi en un acto en el Fuerte Rojo de Nueva Delhi con motivo del Día de la Independencia.

El anuncio se produjo un día después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, revelara la creación de un nuevo Comando de la Fuerza de Misiles del Ejército, con capacidad, según dijo, de "atacar a los enemigos desde todas las direcciones".

Modi durante su discurso en la Fortaleza Roja de Nueva Delhi. Altaf Hussain Reuters

Ambos anuncios se enmarcan en la persistente rivalidad entre Nueva Delhi e Islamabad, marcada por el último conflicto de mayo, el más grave en décadas: una escalada de 80 horas que comenzó tras un atentado en la Cachemira india que dejó 26 turistas muertos.

La India acusó a Pakistán de estar detrás del ataque y lanzó la 'Operación Sindoor' con misiles y drones, a lo que Pakistán respondió con una contraofensiva similar. Aunque ambos países se declararon vencedores, ninguna de las partes ha aportado pruebas verificables de los daños causados.

Descrito por la prensa local como una versión india del sistema israelí de la Cúpula de Hierro, la Misión 'Sudarshan Chakra' integrará radares avanzados, interceptores de corto y largo alcance y centros de control para coordinar respuestas inmediatas. Su cobertura abarcará zonas estratégicas, desde hospitales y estaciones ferroviarias hasta lugares de culto, con un despliegue progresivo previsto hasta 2035.

El nombre elegido para la misión proviene del 'Sudarshan Chakra', un disco giratorio con filos afilados que el dios Krishna, una de las figuras más importantes y veneradas del hinduismo, utilizaba para aniquilar a sus enemigos y salvaguardar el orden y la justicia.

Durante su discurso, el más extenso jamás pronunciado en esta celebración, Modi se centró en el concepto de la autosuficiencia, la juventud como motor del progreso y la defensa como eje clave, enmarcado en la visión del Ejecutivo de 'Aatmanirbhar Bharat' o India Autosuficiente.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno indio para lograr la autosuficiencia en defensa, reducir la dependencia tecnológica del exterior y consolidar una arquitectura de seguridad capaz de responder a amenazas simultáneas en distintos frentes.