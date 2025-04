La muralla económica de Xi: el líder chino inicia una gira por los países más golpeados por los aranceles de Trump

Acercarse a los enemigos de tu enemigo es una táctica militar ampliamente utilizada a lo largo de la historia. Y China, un país que ha forjado su estrategia sobre los principios del tratado El arte de la guerra de Sun Tzu, no ha perdido la oportunidad de aplicar esta estrategia en el contexto de la actual guerra comercial que ha desatado su principal rival: Estados Unidos.

En realidad, no se trata de los enemigos de su enemigo, sino de los países a los que la Administración Trump ha impuesto elevados aranceles, erróneamente calificados como "recíprocos". En este contexto, el presidente chino, Xi Jinping, inició el lunes una gira por el Sudeste Asiático con el propósito de presentarse como un socio fiable. O al menos más fiable que su homólogo estadounidense, que impuso y luego suspendió temporalmente los gravámenes a una región extremadamente dependiente de las exportaciones.

La primera parada de Xi ha sido Vietnam, una potencia manufacturera que se ha convertido en uno de los países más afectados por los aranceles estadounidenses, establecidos en el 46%. El mandatario chino fue recibido en el aeropuerto de Hanói por su homólogo vietnamita, Luong Cuong, con alfombra roja y un despliegue de banderas de ambas naciones. Más tarde, se reunió con el secretario general del Partido Comunista y máxima autoridad del país, To Lam, según informaron medios estatales locales.

La visita, la segunda en menos de dos años, ha estado cargada de simbolismo en un momento en que ambas partes exploran vías alternativas ante la presión arancelaria de Washington. Además, el viaje ha concluido con la firma de una decena de acuerdos bilaterales, aunque por ahora no se ha especificado su grado de importancia, recoge Efe. Xi aprovechó la ocasión para pronunciarse abiertamente contra las medidas proteccionistas. En un artículo publicado en el diario vietnamita Nhan Dan, el líder chino recalcó que "las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y el proteccionismo no tiene salida".

También instó a "defender con firmeza el sistema de comercio multilateral, preservar la estabilidad de las cadenas globales de suministro y producción, y mantener un entorno internacional abierto y cooperativo". El mandatario chino hizo un llamamiento a reforzar la coordinación bilateral en sectores clave como la educación, la agricultura, la infraestructura y la tecnología, todo ello "ante el auge del unilateralismo y el proteccionismo".

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a la derecha, y el presidente chino Xi Jinping se dan la mano en la Oficina del Comité Central del Partido en Hanoi, Vietnam, el lunes 14 de abril de 2025. Reuters

La estrategia de Xi ha obligado a Vietnam a equilibrar cuidadosamente sus relaciones exteriores. Por un lado, estrecha lazos con su mayor socio comercial; por otro, intenta contener las críticas de Washington, que lo acusa de actuar como plataforma de tránsito para productos chinos con destino a terceros países. Esa función de "puente" le ha valido tanto beneficios económicos como sospechas. En los primeros años de la guerra comercial entre China y EEUU, de hecho, Vietnam emergió como uno de los principales beneficiarios: la reubicación de fábricas chinas en su territorio le permitió aumentar exponencialmente su balanza comercial con Estados Unidos.

En 2023, el superávit vietnamita respecto a EEUU alcanzó los 123.500 millones de dólares, solo por detrás del de China, la Unión Europea y México. Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo una mayor vigilancia por parte de la Casa Blanca. La semana pasada, Peter Navarro, exasesor comercial de Trump, firmó un artículo en Financial Times en el que exigía a países como Camboya, México y Vietnam que "dejen de permitir a China evadir las tarifas estadounidenses actuando como puntos de transbordo de sus exportaciones".

Pese a las tensiones históricas en el mar de China Meridional, Pekín mantiene desde hace más de 20 años una relación comercial prioritaria con Hanoi. En 2024, los intercambios bilaterales superaron los 260.000 millones de dólares, según datos oficiales recogidos por la agencia Efe. Vietnam, por su parte, continúa diversificando sus alianzas económicas y diplomáticas. En las últimas semanas, ha recibido las visitas del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y del jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La gira de Xi prosigue en los próximos días por otros países del Sudeste Asiático que también han sido duramente golpeados por los aranceles estadounidenses. Entre ellos se encuentran Malasia y Camboya, afectados por tasas adicionales del 24% y el 49%, respectivamente. En ambos casos, la visita busca reforzar vínculos estratégicos y presentar a China como una alternativa estable en un contexto de creciente fragmentación económica global.