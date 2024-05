Matanza global de burros: China busca su piel por Asia y África para hacer ungüentos medicinales

En India quedan 112.000 burros de 320.000 que vivían en 2012. En 1992, había 9.677.000 burros, lo que significa que la población ha disminuido un 90%. Alrededor del mundo, cientos de miles de burros están siendo matados ilegalmente para consumir su carne y exportar sus pieles a China, donde se fabrica el ejiao: una gelatina elaborada hirviendo la piel del animal que se emplea en la medicina tradicional.

Este 8 de mayo, Día Internacional del Burro, la aerolínea emiratí ha anunciado que implementará un embargo sobre las pieles de burro en sus aviones alrededor del mundo. Robert Fordree, vicepresidente sénior de operaciones de carga a nivel mundial de Emirates SkyCargo dijo: "Somos líderes orgullosos en la lucha contra el tráfico y la explotación ilegal de fauna silvestre".

El comercio global de burros, reporta la organización The Donkey Sanctuary con sede en el Reino Unido, está vinculado a círculos criminales, abusos de bienestar animal, y contaminación ambiental –por echar millones de cadáveres de burros de manera no regulada–, entre otras cosas.

La India participa en la matanza ilegal de burros, dado que hay una gran demanda de la carne del animal que incita un muy ambicioso contrabando interno y externo. En los estados de Andhra Pradesh y en partes de Telangana –en el sur del país– es donde más se consume el burro, debido a que en esta región se cree que su carne puede aliviar los dolores de espalda y el asma, además de tener la 'habilidad' de aumentar la 'masculinidad' en hombres.

La costumbre se originó hace 40 años en el pueblo de Stuartpuram del estado de Andhra Pradesh –en el que había muchos ladrones–, informa el sitio de noticias local Down to Earth. "Los dacoits (bandidos) y los ladrones creían que consumiendo la carne de burro y bebiendo su sangre se harían más fuertes". Esta creencia se esparció al poco tiempo a otros distritos al sur del país.

En 2019, Rajastán –cerca de la frontera con Pakistán, al norte del país– se registró como el estado con más burros en toda la India: en él conviven más de 23.000 de estos animales. La matanza ilegal de burros ha provocado que en los últimos siete años la población de burros en la India haya disminuido un 61%, según informa la organización y protectora animal PETA.

En 2017, la Corte Suprema de Andhra Pradesh prohibió la exhibición, venta y el consumo de la carne de burro, lo que significa que las matanzas están siendo cometidas en secreto. PETA explica que la matanza de burros viola la sección 429 del Código Penal indio, que fue heredado de la India Británica después de su independencia en 1947 y estuvo vigente hasta diciembre de 2023.

En diciembre de 2023, el Código Penal Indio fue reemplazado por el Bharatiya Nyaya Sanhita, que excluye la sección 377 del antiguo código que protegía a los animales de acoso sexual. La Federación de Organizaciones Indias de Protección Animal temía que "los animales víctimas de violación y acoso sexual" no tuvieran justicia con el nuevo código penal, ejemplifiando que cada octavo caso de violencia animal es un acoso sexual o una violación.

La matanza de burros puede ser castigada con una pena de cárcel de hasta cinco años, una multa o ambas, ya que su asesinato es una ofensa reconocida en la sección 11 de la Ley de Prevención de la Crueldad hacia los Animales. El consumo de carne de burro es ilegal bajo la ley de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas y llevar a cabo la matanza es ilícito bajo la Prevención de Crueldad Animal.

Ejiao: la panacea antiedad china

La motivación en continuar las matanzas viene por parte de China, país donde se exportan las pieles. Se calcula que entre cuatro y 10 millones de burros son matados al año para cumplir con la demanda de pieles en China. El animal es robado y mientras es transportado no le dan ni agua ni comida y son asesinados en condiciones no sanitarias de manera inhumana y cruelmente, aclara el Animal Welfare Institute.

El ejiao es una gelatina utilizada en la medicina tradicional china que supuestamente puede curar enfermedades como la anemia, el insomnio, problemas circulatorios, problemas reproductivos (previniendo abortos espontáneos) e incluso, puede detener el envejecimiento prematuro, aunque Animal Welfare Insititue asegura que ninguno está respaldado por ensayos clínicos. La gelatina se obtiene al remojar y guisar la piel de burro y se produce principalmente en las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Shandong.

Curiosamente, después de China y Hong Kong, Estados Unidos era el tercer importador más grande de productos conteniendo ejiao. El pasado octubre, se aprobó la Ley del Ejiao 2023, la cual prohíbe la la venta, compra y transportación de burros y las pieles de burro con propósito de producir ejiao y se prohíbe la compra, venta y transportación de productos que contengan ejiao. Cualquier persona que infrinja lo estipulado o que haga la venta online en el país, puede recibir una multa de hasta 10.000 dólares por cada falta cometida.

Comercio de pieles

El comercio de la piel pone en evidencia que por lo menos 5,9 millones de burros son matados cada año para poder satisfacer la alta y creciente demanda de ejiao. La asociación sin ánimo de lucro Donkey Sanctuary calcula que, para el año 2027, alrededor de 6,7 millones de burros serán matados para la producción con sus pieles.

Botsuana, país al sur del continente africano, abrió el primer matadero de burros en el país en 2015, y en 2016 comenzó a operar bajo el mando de Daniel Wong, ciudadano chino. Ese mismo año se dio a conocer la matanza ilegal y exportación a su país vecino, Zimbabue. Son trasladados a Harare, la capital, que los transporta a Mozambique. La siguiente parada es China y Hong Kong.

En la investigación hecha por Oskar Nkala, publicada en 2017 en Oxpeckers, se explica que los locales relatan que entre enero y febrero de ese mismo año un intermediario representando la compañía china Y-2K Holdings compró cientos de burros. En preparación para ser 'ejecutados' por algún trabajador de la compañía, encerraban a los animales –al menos– una semana sin agua ni comida. Cada martes iba con otro hombre de la misma nacionalidad que, cuentan los locales, con un rifle para cazar que utilizaba para dispararle a los burros en la cabeza de cerca.

El gobierno declaró que la matanza de burros sería ilegal, pero dos años después, en 2018, se retractó y cambió de opinión al participar en la exportación de carne del animal a 33 países de Europa, incluyendo a España, Francia, Bélgica, Alemania, Noruega y Grecia. La investigación llevada a cabo por Nkala explica que en marzo de 2020 se asesinaban a 50 burros a la semana y antes de que en Kenia prohibiera el comercio de las pieles de burro, ocupaba el lugar del epicentro regional, indica OCCRP.

La protección de burros

Al fin, en febrero de 2024, la organización Donkeys in Africa Now and in the Future impuso una prohibición del comercio de 15 años, que además fue aprobada en la cumbre número 37 de la Unión de África, conformada por los 55 países del continente. Los burros en Brasil también son traficados y matados para el mismo propósito. A finales de 2023, las comisiones ambientales y agrícolas aprobaron una legislación para prohibir la matanza de todos los equinos y falta ser aprobada por el comité de justicia y la constitución, según informa Horse and Hound.

Ian Cawsey, exmiembro del parlamento del Reino Unido, dijo que el "fin de la matanza y la exportación de productos de burro por comercio de pieles en 56 diferentes países a través de dos continentes, está más cerca que nunca", añadiendo que la legislación aprobada en Brasil es "la mayor iniciativa de protección de burros en 50 años". Hace referencia a que tanto el país sudamericano como el continente africano con sus iniciativas podrán cortar efectivamente el suministro de dos mercados importantes para China.