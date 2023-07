Escándalo en Malasia: cancelan el festival 'Good Vibes' después de que dos hombres se dieran un beso

La imagen de los dos integrantes de la banda The 1975 dándose un beso en el 'Good Vibes Festival'

Los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI han sido pisoteados de manera flagrante en Malasia tras el atropello que se ha cometido en un festival de música que se ha convertido en noticia de todo el mundo. El 'Good Vibes Festival' ha sido suspendido después de que dos hombres decidieran darse un beso en uno de los conciertos del mismo. Los protagonistas de esta escena pertenecía a la banda británica The 1975.

El lamentable suceso ha ocurrido en Kuala Lumpur, donde estaba celebrando estos días el conocido 'Good Vibes Festival', uno de los eventos musicales más importantes de todo el mundo. Este sábado, la organización del mismo ha anunciado la cancelación del festival al recibir una contundente orden de las autoridades.

Este dictamen estaba relacionado con un suceso que ocurrió en la noche de este viernes. Dos miembros masculinos de la citada banda se dieron un beso durante su concierto, lo que ha provocado que las autoridades del país hayan obligado a suspender el evento al considerar como intolerable que se produzcan este tipo de hechos en público y a la vista de todo el mundo.

Malasia cancela un festival de música por un beso entre dos hombres

La decisión ha sido comunicada por parte de Ministerio de Comunicación y Medios Digitales, estamento que ha considerado el hecho de que dos hombres se dieran un beso en público contrario para sus leyes y ofensivo para su cultura. Por ello, han decidido cancelar la celebración del famoso 'Good Vibes Festival'. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha generado una enorme polémica.

La organización del festival ha comunicado lo siguiente a través de una breve nota oficial: "El Ministerio (de Comunicación y Digital) ha subrayado su postura inquebrantable contra cualquier parte que desafíe, ridiculice o contravenga las leyes de Malasia". El comunicado ha sido publicado este sábado después de que las autoridades debatieran durante este domingo qué medidas tomar ante lo que han considerado como un escándalo.

Los promotores del 'Good Vibes Festival' han anunciado que lamentan lo sucedido y la decisión que han tomado las autoridades malasias. Por ello, han pedido a todos sus asistentes que les disculpen, pero que aún así prometen reembolsar el importe a todos aquellos que habían comprado entradas para lo que restaba de festival.

¿Cómo fue el beso que canceló el 'Good Vibes Festival'?

El evento musical arrancó este viernes y tenía que haber durado hasta este domingo. Entre los conciertos que había programados destacaban bandas como el grupo británico The 1975, la cual está liderada por el vocalista Matthew Healy. Este grupo fue el que originó la polémica que ha terminado con la cancelación del festival.

Este mismo artista decidió interrumpir su actuación para criticar públicamente al gobierno de Malasia. Durante su concierto, pronunció un duro discurso en el que condenaba las leyes del país en relación a las libertades sexuales de las personas.

"Cometimos un error al diseñar los puntos de nuestra gira. No tiene sentido que inviten a un grupo como The 1975 a un país que nos dice con quién podemos tener sexo". Sus palabras dieron rápidamente la vuelta al mundo, ya que fueron grabadas por multitud de asistentes al concierto. Unos vídeos que han sido perseguidos por el gobierno malasio, quienes no consiguieron detener su propagación a tiempo para evitar que el momento se hiciera viral.

Tras las palabras del líder de la banda, el bajista, Ross MacDonald, se acercó y besó en la boca al propio Matthew Healy. Un gesto de reivindicación que supuso el principio del fin de su actuación y, por consiguiente, de todo el festival. Después del beso, la banda continuó con su concierto como si nada. Sin embargo, minutos después, la organización del festival interrumpió la actuación. Fue el vocalista Healy quien comunicó a los asistentes que debían abandonar el escenario por su gesto.

The 1975, una banda comprometida con la libertad sexual

Esta imagen que ha dejado la banda The 1975, liderada por Ross MacDonald y por Matthew Healy, no es la primera que protagoniza este popular grupo musical. Hace unos años, en el 2019, Healy ya fue protagonista de un acto similar cuando besó a un aficionado mientras daba un concierto en Dubái. Hay que recordar que Emiratos Árabes Unidos es otro estado que criminaliza a las parejas del mismo sexo y que no tiene ningún tipo de aperturismo con las libertades sexuales.

Ahora, The 1975 continuará su gira por dos zonas que también se muestran muy críticas con los derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Este domingo acuden a Yakarta, la capital de Indonesia, y la próxima semana tendrán dos conciertos más en Singapur. Mientras tanto, las autoridades de Malasia ya estudian si imponer un veto permanente al grupo en su país.

