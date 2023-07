La maldición de la Ciudad del Rock: el adiós del Primavera Sound en Madrid sepulta un proyecto fallido

La Ciudad del Rock de Arganda del Rey se presentó como el epicentro de la música en directo de la Comunidad de Madrid. Un macroproyecto que se fraguó en 2005 y que, tras una gran crisis económica, se ha terminado quedando completamente huérfano de eventos que acoger.

La idea de ser el recinto de festivales en la región se ha ido desdibujando después de muchos sinsabores, como la salida del Rock in Rio de la capital de España, y ha terminado borrándose con el último hecho conocido: el 'adiós' del Primavera Sound.

Que los promotores de uno de los festivales más importantes del panorama nacional hayan dicho "no" a celebrar una segunda edición en la Ciudad del Rock, sepulta este macroproyecto pagado con dinero público (en parte) y que llevaba años buscando grandes eventos para llenar su programación.

[El festival Primavera Sound no se celebrará en Madrid en 2024]

"A pesar de que el balance del festival fue más que satisfactorio en un plano musical, no se cumplieron las expectativas que teníamos y la experiencia del público por determinados aspectos logísticos no fue la deseada. Dentro de la Ciudad del Rock se vivió un festival lleno de grandes momentos musicales, pero no somos ajenos a algunos inconvenientes", ha reafirmado Almudena Heredero, directora de la edición madrileña, cuando ha anunciado su cancelación.

Ya en la rueda de prensa de balance de la primera edición de Primavera Sound Madrid, Heredero afirmó que seguirían apostando por celebrar el festival en la capital, aunque reconoció que estaban estudiando la posibilidad de cambiar de recinto y que iban a "reflexionar, evaluar y ver qué implicaciones tiene todo lo ocurrido".

Al final, esas dudas se han terminado resolviendo con un "no" al recinto, aunque no descartan celebrar otra edición en Madrid. ¿Emplazamientos aptos para un festival de tales características? Muy pocos, por no decir que sólo uno.

Iberdrola Music

Actualmente, Madrid sólo cuenta con un gran recinto para hacer festivales de estas dimensiones. El Iberdrola Music, conocido por albergar la primera edición del Mad Cool y del concierto de Harry Styles.

El espacio no está exento de polémica, puesto que, aunque esté más cerca de Madrid capital, también ha tenido grandes problemas de movilidad. Tanto en el concierto del ídolo del pop como en el festival Mad Cool, hubo grandes problemas para coger el metro y atascos kilométricos a la salida del recinto.

De hecho, dentro del propio recinto también hubo problemas. Testigos directos contaron como se vivió una sobresaturación de público que en su última jornada llegó a su punto más extremo, con embotellamientos en la zona de aseos, largas colas para pedir bebida y comida y dificultades para circular por el recinto y disfrutar de los cabezas de cartel, Red Hot Chili Peppers.

Pero, aunque sea el único espacio que puede aglutinar a tanta gente (unas 100.000 personas) y tenga todos sus papeles en regla, los vecinos están en contra del recinto. De hecho, una plataforma vecinal plantea denunciar al Ayuntamiento.

[A Madrid no le gusta el reggaetón: dos festivales cancelados en un año por problemas de la organización]

Tal y como ha podido saber Madrid Total, la plataforma vecinal prepara una demanda colectiva contra el Ayuntamiento por la autorización otorgada al espacio Iberdrola Music debido a los "incumplimientos de este recinto y sus consecuencias".

Según la plataforma, la zona no reúne las infraestructuras necesarias para eventos multitudinarios y esto ha ocasionado problemas logísticos a empresas y comercios del polígono, "así como retenciones y atascos hasta altas horas de la madrugada".

También afirman que el espacio supone un gran impacto acústico en las zonas residenciales alrededor del recinto. Se interpondrá, según han confirmado desde la plataforma, un procedimiento contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, ya que "existe una doctrina jurisprudencia consolidada" en la que se declara "nula" la autorización de conciertos en áreas residenciales

Ciudad del Rock

Pero ¿cómo ha llegado la Ciudad del Rock a levantarse en Arganda del Rey sin un estudio de viabilidad óptimo? Todo empezó en el año 2005 cuando los promotores de Rock in Rio buscaban expandirse por Europa.

Hizo falta una recalificación de los terrenos (que primero iban a ser un polígono industrial) que tampoco se libró de los escándalos. Los movimientos de dinero aparecieron reflejados en el juicio de la trama Gürtel hasta terminar dependiendo del Ayuntamiento de Arganda en 2006.

Se desconoce cuánto invirtió el Ayuntamiento en este espacio, pero se estima que más de 10 millones de euros. Con ese dinero se aisló parte del suelo (no todo según dejan ver las fotos empantanadas), se construyeron instalaciones cerradas y se levantó la Fuente de las Estrellas, que tiene un récord Guinness por ser la fuente visitable más grande del mundo.

[Madrid zanja la guerra con el Reggaetón Beach: no se llevará a cabo pese al empeño del festival]

Cuando se firmó el convenio definitivo en 2007 entre Rock in Rio y Arganda del Rey se cerraron 10 años de festival. En pleno 2023 todo el mundo puede comprobar que eso no fue así. El telón se apagó en 2012 porque en el contrato entre ambos organismos había una cláusula por la que Rock in Rio podía salirse del contrato si no se cubría la mitad de los gastos del evento. En plena crisis económica, fue fácil que esto ocurriera, y Rock in Rio se lavó las manos.

Desde entonces, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de estas instalaciones y ha pagado su mantenimiento, que afirman no poder cuantificar. "Desde que se dejó de celebrar el Rock in Rio, las instalaciones estaban muy desaprovechadas.

El tiempo ha ido pasando y, mientras que el Ayuntamiento usa este espacio como escenario cinematográfico (sobre todo el parking), Obra Madrid, dependiente del gobierno autonómico, ha tomado las riendas de sus fondos.

Ahora, la salida del Primavera Sound deja al Rock in Rio huérfano y maldito. Sus organizadores no descartan volver a celebrar el evento, pero dicen que allí "no". Su única solución es el Iberdrola Music, en Villaverde, pero los organizadores del evento afirman que "no hay ningún espacio en Madrid preparado para ello".

Sigue los temas que te interesan