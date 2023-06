Más de una decena de detenidos en Hong Kong en el aniversario de la matanza de Tiananmen

Al menos once personas que intentaron honrar públicamente en Hong Kong a las víctimas de la matanza de la Plaza de Tiananmen, que causó miles de muertos hace hoy 34 años, fueron arrestadas o desalojadas por la policía en las últimas 24 horas.

Durante más de tres décadas, los habitantes de la región semiautónoma de Hong Kong tenían por tradición conmemorar el aniversario de la represión sangrienta del movimiento democrático en Pekín el 4 de junio de 1989.

Sin embargo, este año la conmemoración ha sido silenciada, ya que las autoridades de la antigua colonia británica siguen manteniendo un discurso ambiguo sobre si los actos de luto en público son legales.

En Hong Kong están arrestando a todos los que tratan de rememorar la masacre de Tiananmen, hace 34 años. Incluso se llevan a la abuela Wong.pic.twitter.com/4K2mfX74m1 — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) June 4, 2023

Los controles cada vez más estrictos de Pekín sobre Hong Kong, tras el movimiento de protesta en toda la ciudad en 2019, también han convertido el 4 de junio en un tema cada vez más sensible. Aun así, un puñado de personas desafiantes han asumido el riesgo de expresar sus pensamientos.

La tarde de este domingo, la policía se llevó a dos mujeres y un hombre en la popular zona comercial de Causeway Bay. Tras ser registrado, los miembros de la policía descubrieron que el hombre vestido de negro tenía una vela en su bolso, mientras que una de las mujeres llevaba un papel con las palabras "HK libre" y "referéndum".

La policía local también anunció que desde el sábado por la tarde, cuatro personas de entre 50 y 60 años habían sido arrestadas en Causeway Bay por desorden público o actuar con intención sediciosa.

Las autoridades policiales afirmaron que los detenidos habían mostrado objetos de protesta "cargados de palabras sediciosas" en la zona, y que otras cuatro personas "sospechosas de perturbar la paz pública" fueron llevadas a una comisaría para una investigación adicional.

Según los medios locales, los cuatro arrestados el sábado eran dos activistas prodemocracia, un artista y un dentista.

Antes de su arresto, los dos activistas, tenían sus labios sellados con cinta roja, sostenían en silencio un letrero que decía "ayuno", siguiendo la invitación hecha por el activista Xu Zhiyong desde la cárcel de realizar un día de ayuno para conmemorar la masacre.

El artista, Sanmu Chan, de 60 años, gritó "pueblo de Hong Kong, no tengas miedo" y "no olvidamos el 4 de junio" cuando fue llevado por agentes de policía.

Causeway Bay está ubicado cerca del parque más grande de la ciudad, el parque Victoria, que durante más de 30 años fue el lugar donde se llevaba a cabo la única vigilia a gran escala con velas en suelo chino el 4 de junio para conmemorar la masacre de Tiananmen el mismo día de 1989.

Cuando llegó la pandemia de covid en 2020, la vigilia de ese año y las dos siguientes fueron prohibidas, argumentando el gobierno local medidas antipandémicas. Pero este año, ya sin restricciones por la pandemia, la vigilia tampoco se realizó.

Desde el sábado, el parque Victoria ha sido ocupado por más de 200 puestos que venden productos fabricados en China como parte de un "feria de productos locales" organizada por 26 grupos pro Pekín. El domingo, numerosos agentes de policía fueron enviados para patrullar el parque y las áreas circundantes, y además también se desplegaron docenas de vehículos policiales en la zona.

A pesar de la fuerte presencia de seguridad, algunas personas aprovecharon la oportunidad para conmemorar el día de manera silenciosa, permaneciendo en Causeway Bay.

Un hombre de 75 años que se identificó como "Tío Yip" dijo a Efe: "He ido a la vigilia durante más de 30 años. Ahora ya no existe más. Es triste. Vi a una mujer ser llevada por la policía esta tarde. No hizo nada. Es 1000% irrazonable. Sé lo que significan la libertad, el Estado de derecho y la democracia".

