El origen de las protestas en China: 10 muertos tras el incendio de un edificio confinado

Todo comenzó con un incendio. La ola de protestas que ha sacudido China y que se ha recrudecido este domingo tiene su origen en fuego que se originó en un edificio de la ciudad de Urumqi que, aparentemente, estaba confinado, tesitura que, según detallan algunos medios, pudo complicar las tareas de rescate por parte de los bomberos. Los equipos de rescate tardaron más de tres horas en solventar la situación, razón por la que 10 personas fallecieron en el edificio.

Funcionarios de Urumqi celebraron una conferencia de prensa este sábado para negar que las medidas del anticovid hubieran obstaculizado las labores de huida y rescate. Parte de los 4 millones de habitantes de Urumqi han estado sometidos a uno de los encierros más largos del país, con la prohibición de salir de sus casas durante cerca de 100 días.

Desde el citado momento, las manifestaciones se han extendido a varios enclaves de China, entre los que ya se encuentra la capital. Decenas de personas protestaron en la noche de este domingo en el centro de Pekín contra la política oficial del 'cero covid', uniéndose a la ola de movilizaciones de los últimos días a lo largo de ciudades de toda China.

Se trata de la primera protesta numerosa que se registra en las calles de la capital, si bien en esta jornada también se registraron actos de este tipo en la pequinesa universidad de Tsinghua, una de las más importantes del país y 'alma mater' del presidente chino, Xi Jinping, y otras destacadas figuras históricas, informa Efe.

La ola de desobediencia civil no tiene precedentes en la China continental desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década. Las medidas de covid también están causando un alto coste económico en la segunda economía más grande del mundo, que sufre signos de ralentización desde hace dos años. "Estoy aquí porque amo a mi país, pero no amo a mi gobierno. Quiero poder salir libremente, pero no puedo. Nuestra política covid es un juego y no se basa en la ciencia ni en la realidad", afirmaba un manifestante a Reuters.

Este domingo, en Shanghái, la policía mantuvo una fuerte presencia en la calle Wulumuqi, donde una vigilia con velas celebrada el sábado se convirtió en protestas. "Sólo queremos nuestros derechos humanos básicos. No podemos salir de nuestras casas sin que nos hagan un examen. Fue el accidente de Xinjiang lo que llevó a la gente a ir demasiado lejos", dijo un manifestante de 26 años en Shanghái que se negó a ser identificado.

China ha mantenido la política de Xi de cero contagios incluso cuando gran parte del mundo ha levantado la mayoría de las restricciones. Aunque el número de casos es bajo en comparación con el resto del mundo, China ha alcanzado cifras récord durante días, con casi 40.000 nuevas infecciones el sábado, lo que ha provocado más cierres en ciudades de todo el país. Desde que los 25 millones de habitantes de Shanghái fueron sometidos a un bloqueo de dos meses a principios de este año, las autoridades chinas han tratado de ser más selectivas en sus controles.

