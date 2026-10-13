La embajadora estadounidense en Grecia dimite después de que Trump pidiera su cese tras los últimos escándalos

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LO ESENCIAL Las claves La embajadora de EEUU en Grecia, Kimberly Guilfoyle, ha dimitido tras la petición formal del Gobierno de Donald Trump. La decisión se produce tras filtrarse grabaciones que la vinculan con presuntos cobros de favores a empresarios y favores políticos. Guilfoyle niega las acusaciones, asegura que defenderá su reputación y afirma que las alegaciones en su contra son falsas.

"Servir a los Estados Unidos de América ha sido el mayor honor de mi vida". Con estas palabras —y un largo texto publicado en su cuenta de X— la embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, se despedía este martes de su cargo y acataba así la petición de Donald Trump.

Estados Unidos, tras los últimos escándalos publicados por la prensa sobre comportamientos inadecuados de Guilfoyle, anunciaba esta misma mañana que había pedido que dimitiera.

"Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita. Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor", declaró la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo el lunes.

El propio Trump dijo este lunes a los periodistas que estaba estudiando destituirla y que estaba decepcionado con ella, quien estuvo prometida con su hijo mayor, Donald Trump Jr., antes de ser nombrada embajadora.

Según audios publicados por The Wall Street Journal, Guilfoyle habría presumido de que empresarios griegos le pagaban viajes de lujo y habría prometido un trato privilegiado a un empresario estadounidense a cambio de que ella le consiguiera una invitación para una cena en honor a Eric Trump, tercer hijo del mandatario.



El mismo diario publicó días antes que Guilfoyle habría pedido a un donante republicano que saldara una deuda de 100.000 dólares de su tarjeta de crédito antes de su audiencia de confirmación en el Senado, en julio de 2025, a cambio de facilitarle acceso a la Casa Blanca.



El rotativo también informó de que, durante una cena celebrada en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, la diplomática atribuyó la caída del Gobierno rumano a la presión de la Administración Trump y afirmó que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia.

Algunas de estas revelaciones salieron a la luz durante la visita que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó la semana pasada a Grecia, donde defendió la labor de la embajadora.

Guilfoyle, en su largo comunicado publicado en sus redes este martes, agradeció la confianza de Trump y se defendió de las acusaciones en su contra.



"Estas alegaciones son falsas, y tengo la intención de defender vigorosamente mi nombre, mi reputación y mi integridad", declaró. Asimismo, dijo que no permitirá que manchen sus "décadas de servicio público".

También, la exembajadora aprovechó la publicación para ensalzar los logros alcanzados durante su mandato así como la labor de Donald Trump y Marco Rubio.

"Hemos contribuido a alcanzar acuerdos históricos para ampliar las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado a Europa, hemos impulsado el Corredor Vertical para reducir la dependencia europea de la energía rusa, hemos reforzado nuestra cooperación en materia de defensa y seguridad con un aliado fundamental de la OTAN y hemos ampliado las oportunidades para las empresas y las inversiones estadounidenses en toda la región", ha sentenciado.

Guilfoyle ha declarado que su "gratitud y respeto hacia el presidente Trump y el secretario Rubio permanecen inquebrantables". "Estoy orgullosa de lo que hemos conseguido juntos y siempre seré una fiel partidario del presidente Trump y de su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", ha dicho.



Guilfoyle, exesposa del actual gobernador de California, Gavin Newsom, y en otro tiempo prometida de Donald Trump Jr., es una antigua fiscal que también trabajó como comentarista en la cadena Fox News.

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