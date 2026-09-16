Tres muertos tras estrellarse un helicóptero de la cadena NBC News en Los Ángeles cuando cubría un accidente de tráfico

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Las claves Generado con IA Un helicóptero de NBC News se estrelló en Chatsworth, Los Ángeles, causando la muerte de tres personas. El helicóptero cubría un accidente entre un autobús público y un vehículo privado, que ya había dejado al menos dos víctimas fatales. Entre los fallecidos están la fotoperiodista Eliana Moreno, el piloto George Marciniw y un peatón que se encontraba en la zona. La NTSB y la Administración Federal de Aviación investigan las causas del siniestro, que también dejó un herido hospitalizado.

Un helicóptero de la cadena NBC News se ha estrellado este martes en el área de Chatsworth, en las afueras de Los Ángeles, provocando la muerte de tres personas. Otra más ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital, aunque sin que se conozcan detalles sobre su estado.

Según ha informado la propia emisora en una retransmisión en directo, el helicóptero era un NewsChopper 4 que estaba cubriendo una colisión entre un autobús público y un vehículo privado que se había saldado con al menos dos muertos.

Un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD) ha explicado que el aparato se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando a grandes contenedores de carga y cuatro coches y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles.



The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

Los bomberos han confirmado la muerte de tres personas en el lugar del accidente, cuyas causas tampoco han trascendido. Se trata de Eliana Moreno, una conocida fotoperiodista de NBC News y el piloto George Marciniw. La tercera víctima sería un peatón que se encontraba en la zona donde se estrelló el helicóptero.

"Lamentamos profundamente informar que un helicóptero que realizaba la cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 sufrió un accidente mortal en Los Ángeles el martes por la noche", han señalado ambas cadenas en un comunicado. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida".

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación se encargarán de la investigación de los hechos, según ha informado el Departamento de Bomberos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha mostrado "devastada" por la pérdida de vidas en el accidente de helicóptero y la colisión del autobús en Chatsworth, y ha agradecido a los equipos de emergencia su rápida respuesta.