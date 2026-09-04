El juez planea declarar nulo el juicio a Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos ante la falta de unanimidad del jurado

Las claves

Las claves Generado con IA El juez William Sullivan planea declarar nulo el juicio a Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos tras no lograrse unanimidad en el jurado. Lindsay Clancy, exenfermera, fue acusada de estrangular a sus hijos en 2023 mientras supuestamente sufría psicosis posparto. El caso reavivó el debate sobre el tratamiento legal y médico de la salud mental posparto en EE.UU. y los casos de madres que matan a sus hijos. La declaración de juicio nulo permite que la Fiscalía solicite un nuevo juicio ante un jurado diferente.

El juez estadounidense William Sullivan declarará nulo este viernes el juicio a Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos pequeños en 2023.

Según su abogado, la tragedia ocurrió mientras ella sufría de psicosis posparto.

El magistrado tomó la decisión después de que el jurado no llegara a un acuerdo unánime sobre el caso, según recoge Reuters.

No obstante, dijo que esperará unas horas antes de declarar formalmente la nulidad del juicio.

El objetivo es dar al abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, la oportunidad de presentar una apelación de emergencia para que los miembros del jurado puedan seguir deliberando.

El juicio televisado, que duró casi seis semanas, reavivó debates latentes sobre cómo se trata la salud mental posparto en las mujeres en Estados Unidos.

También acerca de cómo el sistema legal del país aborda los casos en los que las madres matan a sus hijos.

Nadie puso en duda que Clancy, de 36 años, estranguló a sus tres hijos en enero de 2023 con bandas elásticas en el sótano de su casa en Duxbury, un suburbio de Boston.

Luego se cortó con un cuchillo y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento fallido de quitarse la vida, lo que la dejó paralizada.

Durante todo el juicio, Reddington intentó convencer al jurado de que debía ser declarada inocente por falta de responsabilidad penal o por razón de locura.

El argumento que defienden es que era una madre cariñosa que estaba sufriendo un episodio psicótico cuando mató a Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, de 8 meses, el 24 de enero de 2023.

El testimonio de miembros de la familia, incluido el ahora exmarido de Clancy, Patrick, detalló cómo ella había luchado con su salud mental en los meses previos al nacimiento de su tercer hijo.

Clancy buscó tratamiento repetidamente con profesionales de la salud que le recetaron una gran cantidad de medicamentos.

Comparaciones

El juicio generó comparaciones con el caso de Andrea Yates, una mujer de Texas que ahogó a sus cinco hijos en una bañera en 2001.

Después de que un tribunal de apelaciones anulara su condena inicial por asesinato, fue declarada no culpable por razón de demencia en 2006.

Sus abogados habían alegado que sufría de psicosis posparto grave.

Los fiscales no negaron que Clancy, exenfermera de partos del Hospital General de Massachusetts, padecía problemas de salud mental.

Sin embargo, argumentaron que era consciente de la injusticia de matar a sus hijos y que, aun así, optó intencionalmente por hacerlo.

Presentaron el testimonio de una psicóloga que, tras examinar a Clancy, concluyó que ella había planeado suicidarse y que eligió matar a sus hijos porque "estaba convencida de que sufrirían sin ella".

Los fiscales se centraron en las pruebas que demostraban cómo, poco antes de los asesinatos, ella envió a su marido a recoger un pedido de comida y a una farmacia, después de calcular en su teléfono el tiempo que tardaría en regresar a casa.

Patrick Clancy declaró que su esposa había sido dada de alta de un hospital psiquiátrico hacía menos de dos semanas, pero que no mostraba indicios de que planeara hacerse daño a sí misma o a sus hijos en los días siguientes.

Según su testimonio, su comportamiento era "normal" cuando él salió a buscar la cena.

"Jurado bloqueado"

La sentencia queda ahora congelada por "hung jury" (jurado bloqueado), una figura del sistema estadounidense que se produce cuando los miembros del jurado son incapaces de alcanzar el acuerdo necesario para emitir un veredicto.

En los juicios penales, normalmente se exige que el jurado alcance una decisión unánime y si, como en este caso, después de deliberar, se mantienen las posiciones irreconciliables, el proceso queda sin veredicto.

Cuando esto ocurre, el juez puede declarar el juicio nulo ("mistrial"). No se trata de una absolución ni de una declaración de culpabilidad: simplemente significa que ese juicio termina sin que se haya resuelto la responsabilidad penal del acusado.

En el caso de Lindsay Clancy, precisamente, el juez William Sullivan dio al jurado la posibilidad de continuar deliberando antes de concluir que no podía alcanzar un acuerdo.

La declaración de juicio nulo no impide necesariamente que el acusado vuelva a ser juzgado. La Fiscalía puede solicitar la celebración de un nuevo juicio, esta vez ante un jurado diferente.