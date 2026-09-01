El secretario del Ejército de EEUU dimite tras meses de choques con Hegseth y la 'purga' de generales en el Pentágono

Las claves

Las claves Generado con IA El secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, dimite tras meses de tensiones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, vinculadas a la purga de generales en el Pentágono. La salida de Driscoll se produce tras el cese de varios altos mandos militares por orden de Hegseth, dejando al Ejército sin líderes confirmados por el Senado. Driscoll había criticado la transformación del Ejército y las decisiones de Hegseth, señalando perjuicios en el mando y preparación militar. El vicesecretario interino Dave Fitzgerald también dejará su cargo, en medio de una etapa de gran actividad militar y cambios en la cúpula de Defensa.

Nuevo terremoto en el Pentágono y la Casa Blanca. El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, ha presentado su dimisión tras meses de tensiones con el secretario de Guerra (antes de Defensa), Pete Hegseth, relacionados con los cambios en el liderazgo del departamento, según recogen los medios estadounidenses.

Driscoll, el máximo cargo civil del Pentágono, ha renunciado a su cargo, una salida que se hará efectiva en los próximos, después de la purga realizada por Hegseth. En los últimos meses, varios generales de la cúpula de las Fuerzas Armadas, incluido el jefe del Estado Mayor, han sido cesados por orden del secretario de Guerra.

De esta forma, el Ejército de EEUU se queda ya sin líderes civiles o militares confirmados por el Senado, según ha avanzado The Wall Street Journal.

Driscoll se reunió personalmente con el presidente Donald Trump para presentar su renuncia y discutir la situación actual del Ejército, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a The New York Times.

Su dimisión no resulta una sorpresa pero se registra en un momento clave, el de mayor actividad para las Fuerzas Armadas estadounidenses desde las guerras de Irak y Afganistán debido al prolongado conflicto en Oriente Próximo con el régimen iraní.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una rueda de prensa. Reuters

Driscoll, que era cercano al vicepresidente JD Vance, había expresado al Gobierno de Trump su preocupación por la transformación y disposición del Ejército, y opinaba que Hegseth estaba perjudicando esos cometidos, "específicamente despidiendo a los generales que eran sus responsables", según ha informado la agencia Reuters.

Hegseth apartó de sus cargos recientemente a los generales Christopher Donahue y Randy George, así como al antiguo vicedirector del Ejército, James Mingus, y cubrió los puestos de estos dos últimos con un solo militar de alto rango, el general Christopher LaNeve, agregó.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha resaltado el trabajo de Driscoll en "operaciones militares históricas", su "énfasis en la preparación y letalidad" y su papel en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Según The Wall Street Journal, el vicesecretario interino del Ejército, Dave Fitzgerald, que se ha centrado en atraer inversiones privadas para modernizar la tecnología de Defensa, también dejará su cargo esta semana.

Largo pulso con Hegseth

Driscoll, cuya designación como secretario del Ejército se confirmó en febrero de 2025, impulsó al Ejército a ser más ágil en la adquisición de armamento más económico y criticó duramente a los grandes fabricantes de armas. Entre sus responsabilidades se contabilizaban también el entrenamiento y equipamiento de los soldados.

"La base industrial de defensa en general, y los contratistas principales en particular, engañaron al pueblo estadounidense, al Pentágono y al Ejército", declaró Driscoll el año pasado, refiriéndose a las grandes empresas de defensa.

Un funcionario estadounidense citado por Reuters ha asegurado que Hegseth veía a Driscoll como una amenaza dentro de la burocracia y que llevaba tiempo queriendo destituirlo. Sin embargo, sus vínculos con Vance dificultaban que el secretario de Guerra se saliera con la suya.

Driscoll cobró notoriedad fuera del Pentágono cuando Trump lo designó para participar en las conversaciones con Moscú y Kiev para poner fin a la guerra en Ucrania, una tarea diplomática poco común para un secretario del Ejército.