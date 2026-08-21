Natalie Harp, la asesora más cercana a Trump, trabajó en la Casa Blanca durante un año sin autorización de seguridad

Harp es considerada una figura clave y de confianza para Trump, acompañándolo en sus viajes y estando presente en situaciones delicadas, como la evacuación secreta del Air Force One.

Tras la intervención directa de Trump y la preocupación de funcionarios, Harp finalmente completó el proceso de investigación y obtuvo la autorización de seguridad.

Durante ese tiempo, Harp tuvo acceso a información sensible y filtraba gran parte de los documentos que llegaban al presidente, sin revisarlos previamente.

Natalie Harp trabajó más de un año en la Casa Blanca sin la autorización de seguridad requerida, pese a su proximidad a Donald Trump.

Natalie Harp, la asesora más cercana del presidente de Estados Unidos Donald Trump, habría estado más de un año trabajando en la Casa Blanca sin la autorización de seguridad necesaria para ello, según informan medios estadounidenses.

El diario MS NOW cita a dos personas familiarizadas con el asunto y detalla que Harp se habría negado en repetidas ocasiones durante más de un año a solicitar la autorización de seguridad rutinaria, un requisito que deben cumplir todos los empleados que trabajan en el Ala Oeste del edificio presidencial. Se desconocen los motivos de su negativa a pasar este control.

Según estas fuentes, Trump tuvo que intervenir directamente en el asunto después de que el asesor legal de la Casa Blanca y los funcionarios de seguridad le mostraran su preocupación por la situación, especialmente por la proximidad de Harp al presidente estadounidense.

Ella es quien filtra gran parte de la información que el republicano recibe a diario, a pesar de que "le pone delante cosas que no han sido examinadas", señala una fuente. Además, tiene acceso a los datos más sensibles del Gobierno estadounidense, más que casi cualquier alto funcionario de la Casa Blanca.

Tras este toque de atención, los últimos meses la asesora sí ha completado los formularios para que iniciaran una investigación federal formal de antecedentes sobre ella y, tras superarla, ha recibido la correspondiente autorización para trabajar en la Casa Blanca.

Aunque con cierta demora, ya que el proceso para conseguir recabar todos los documentos necesarios es "largo y requiere bastante tiempo", según MS NOW.

El formulario, conocido como SF-86, es un documento extenso que recopila información de antecedentes, incluyendo residencias anteriores, historial financiero y contactos en el extranjero, e inicia una investigación federal de antecedentes.

La figura de Natalie Harp

Harp, a sus 35 años, se ha convertido en una figura clave para el magnate en su día a día, incluso desde antes de que volviera a presidir EEUU en enero de 2025. Desde la precampaña se labró una reputación como persona de confianza de Trump.

Es la encargada de entregarle al presidente una gran cantidad de documentos impresos entre los que pueden estar informes sensibles, noticias favorables a la Administración, resultados positivos de encuestas provenientes de fuentes dudosas y mensajes de confidentes de Trump que intentan captar su atención, según detalla el citado medio. Otros asesores la llaman la "impresora humana".

Según las fuentes, Harp muchas veces "no revisa previamente" lo que le entrega al presidente. Además, señalan, "es muy persistente" y está siempre cerca de Trump.

Natalie Harp, la asistente personal de Donald Trump que le ayuda con sus redes sociales, le imprime artículos favorables y le deja mensajes de "devoción". REUTERS/Evan Vucci

Siempre suele estar a pocos metros del republicano y su oído está al alcance de conversaciones delicadas. Lo acompaña allá donde va, tanto dentro de la Casa Blanca como en sus propiedades de Florida y Nueva Jersey y en otros viajes presidenciales.

Sin embargo, su figura no había destacado especialmente hasta el día que Trump abandonó de manera secreta el Air Force One en Turquía por miedo a un ataque iraní. Harp acompañaba al presidente en ese carrito de catering en el que se escondió.

Ante estas informaciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha salido en defensa de la asesora asegurando que "es una integrante leal y trabajadora del equipo del presidente Trump" que "cuenta con la misma autorización de seguridad que todos los demás".