Trump coloca como nuevo jefe de los espías al leal Jay Clayton, reacio a reconocer que Biden le ganó las elecciones en 2020

La confirmación de Clayton se produjo tras perder el respaldo demócrata por negarse a reconocer abiertamente el resultado electoral de 2020.

Trump maniobró para asegurar que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, antes dirigida por Clayton, quedara en manos de una persona de su confianza.

Clayton, leal a Trump y reacio a reconocer la victoria de Biden en 2020, sustituye a Bill Pulte tras la renuncia de Tulsi Gabbard.

El Senado de EE.UU. aprobó el nombramiento de Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional, propuesto por Donald Trump.

El Senado de Estados Unidos acordó este martes aceptar el nombramiento de Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional (DNI por sus siglas en inglés). Su candidatura fue propuesta por el presidente Donald Trump. Culmina así un proceso de tres meses rodeado de intrigas.

Clayton sustituye al polémico Bill Pulte, director interino elegido por Trump a finales de mayo, quien, a su vez, ocupaba la posición que quedó vacante tras la renuncia de Tulsi Gabbard para atender la enfermedad de su marido.

Trump maniobró hasta el último momento: el nuevo DNI ocupaba la posición de Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y el presidente quería asegurarse de que ese hueco se cubría con una persona de su plena confianza.

El DNI es una posición crítica para la seguridad nacional. Bajo su mando se encuentran la CIA, la NSA, la DIA (Agencia de Inteligencia para la Defensa) y otros 15 organismos más. Entre todos, suman unos 100.000 a 120.000 funcionarios y el presupuesto solicitado al Congreso para 2027 es de 81.900 millones de dólares (72.000 millones de euros).

La posición está sujeta a infinitas presiones políticas internas y externas. Forma parte del círculo más próximo al presidente y debe ejercer una labor de liderazgo sobre los directores de agencias como la CIA o la NSA que cuentan con un poder casi ilimitado.

El perfil de Clayton

Walter 'Jay' Clayton es ingeniero, economista y doctor en derecho por la Universidad de Pensilvania. Tiene 60 años y ha desarrollado una sólida carrera en el mundo del derecho corporativo. Ejerció durante más de dos décadas en el prestigioso bufete Sullivan & Cromwell, donde alcanzó la posición de socio.

Tras la primera victoria electoral de Trump en noviembre de 2016, el equipo de transición del presidente electo se puso en contacto con él para consultarle sobre asuntos relacionados con los mercados de capitales. A aquel contacto inicial, según ha explicado el propio Clayton en diversas entrevistas, siguieron varias reuniones en las que participó el mismo Trump.

La relación culminó con su nominación formal para presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), en enero de 2017. Ocupó el cargo hasta finales de 2020. Tras cuatro años de vuelta al mundo corporativo, en 2025 fue nombrado Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El tortuoso camino seguido por Trump para colocar a alguien de su confianza al frente de la Inteligencia Nacional comenzó en enero de 2025. Nada más acceder a la presidencia, el presidente propuso a Tulsi Gabbard como directora. Gabbard, además de alcanzar el grado de teniente coronel del Ejército tras la guerra de Irak, había desarrollado también una brillante carrera política.

Militó por el Partido Demócrata, pero se pasó a las filas republicanas para respaldar la política del presidente. El Senado aprobó la propuesta y la candidata se convirtió en la primera mujer al frente de la Inteligencia Nacional.

Gabbard, exdirectora de Inteligencia Nacional, declarando en una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Congreso. Imagen de archivo. Kylie Cooper. Reuters.

Durante su mandato, Gabbard aplicó fuertes recortes de personal, aunque lo más relevante fue el giro que dio a las agencias bajo su mando para orientar su trabajo hacia la seguridad fronteriza y la lucha antiterrorista.

Pero la relación con el presidente se complicó cuando no dudó en manifestar su oposición a los ataques contra Irán de junio de 2025. Más tarde, en una comparecencia ante el Congreso, manifestó que ella no podía asegurar si Irán era una amenaza inminente. Alegó que determinar esa cuestión era una prerrogativa que correspondía exclusivamente al presidente.

Trump respondió ante la prensa a bordo del Air Force One: "No me importa lo que haya dicho. Creo que estaban muy cerca de tener un arma". Fuentes próximas a la Casa Blanca declararon que el presidente llegó a considerar disolver su agencia e integrarla en la CIA.

La situación se complicó cuando en marzo, Joe Kent, exjefe de Gabinete de Gabbard, presentó su dimisión como director del Centro Antiterrorista de EEUU. Tras su renuncia, declaró que "Irán no supone una amenaza inminente para nuestro país".

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La tensión se resolvió cuando Gabbard renunció a su posición en mayo. Su marido fue diagnosticado de un tipo de cáncer de hueso muy agresivo. La directora escribió una carta en la que anunciaba al presidente su decisión de dejar el cargo para estar junto a él durante su enfermedad.

"Tulsi ha hecho un trabajo increíble. La echaremos de menos", escribió Trump en Truth Social. En el mismo mensaje, comunicó que el segundo de Gabbard al frente de la Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, se haría cargo temporalmente de la dirección del organismo.

Lukas cuenta con más de dos décadas de experiencia en las labores de Inteligencia. Se incorporó a la CIA en 2004 y había sido jefe de estación en una de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Pero, como explican los biógrafos de Trump, el presidente prima la lealtad sobre la experiencia o los conocimientos y necesitaba a alguien de su círculo para continuar la labor que inició la anterior directora.

Pocos días después de publicar el nombramiento de Lukas, cambió de opinión y nombró a su amigo Bill Pulte director interino de Inteligencia Nacional. Pulte carecía de la más mínima experiencia o conocimientos en la materia, pero había demostrado en numerosas ocasiones su fidelidad al inquilino de la Casa Blanca.

Bill Pulte habla con los medios en la Casa Blanca cuando todavía era director de la Agencia de Financiación de la Vivienda. Imagen de archivo. Kevin Lamarque. Reuters.

Su nombramiento fue muy controvertido. Pulte, empresario y filántropo amigo del presidente, dirigía la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda desde marzo de 2025. Era conocido por haber denunciado ante el Departamento de Justicia a algunos rivales políticos del presidente alegando fraude hipotecario.

Los diputados denunciaron a Pulte ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental del Congreso por "presunto abuso de la autoridad y los recursos federales contra rivales políticos del presidente". La Oficina confirmó en diciembre que iniciaba una investigación sobre el asunto.

El nombramiento de un alto cargo interino, como el caso de Bill Pulte, supone que el presidente puede saltarse el trámite de votación de las Cámaras, pero la ley limita el mandato a 210 días desde la nominación. Trump tenía que presentar una candidatura oficial antes de que venciera ese plazo. Teniendo en cuenta que las vacaciones parlamentarias se acercan, corría el riesgo de dejar vacante la posición.

Trump presentó oficialmente la candidatura de Jay Clayton el 10 de junio. Trataba así de conseguir un consenso entre los dos partidos con intención de anticipar un apoyo pleno a su candidato.

Inicialmente fue así y parecía que Clayton recibiría el voto favorable de los senadores de ambos partidos. De hecho, en cuestión de horas, el Comité de Inteligencia del Senado programó una audiencia para el 17 de junio. Sin embargo, el propio presidente ordenó un aplazamiento de la vista para resolver otra cuestión que le atañía muy directamente.

Controlar la Fiscalía de Nueva York

El nuevo director de Inteligencia Nacional deja el cargo de Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Esta es una de las oficinas judiciales más poderosas e independientes de Estados Unidos. Históricamente ha demostrado su capacidad para investigar delitos financieros o de corrupción política.

Para Trump, controlar esa Fiscalía es estratégicamente clave. Le permitirá protegerse de investigaciones futuras sobre sus negocios. También le servirá para perseguir a adversarios políticos.

El elegido para ocupar la Fiscalía fue James McDonald. Como Clayton, McDonald trabajó en Sullivan & Cromwell, donde formó parte del equipo de letrados que gestionó el caso de los pagos a la actriz Stormy Daniels.

Resuelto el nombramiento de un hombre de su confianza al frente de la Fiscalía de Nueva York, Trump podía cerrar la elección del director de Inteligencia Nacional. Pero el apoyo inicial de los demócratas se retiró después de la comparecencia del candidato ante la Comisión de Inteligencia del Senado.

La ruptura se produjo cuando, interrogado repetidamente por el senador Jon Ossoff (demócrata de Georgia), Clayton se negó a reconocer que Joe Biden ganó las elecciones de 2020. Se limitó a afirmar que Biden fue "certificado" como ganador o que obtuvo "más votos electorales".

Antes de la comparecencia, el líder demócrata de la Comisión de Inteligencia, el senador Mark Warner, había expresado su respaldo a Clayton. Tras la sesión, Warner declaró sentirse "profundamente decepcionado".

"Conozco a Jay y he trabajado con él unos cuantos años", declaró Warner a CBS. "Estaba motivado por su nombramiento, pero salí de la sesión con serias reservas de que pueda plantarse ante las presiones políticas", aseguró.

Finalmente, el nombramiento de Clayton resultó aceptado por 51 votos favorables y 47 en contra. En esta ocasión, no hubo rebelión en el bando republicano y todos los senadores de ese partido votaron a favor del candidato.

La confirmación del nuevo DNI llegó en medio de otra crisis paralela: los demócratas se negaron a renovar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA por sus siglas en inglés), una herramienta clave para la recolección de comunicaciones electrónicas de extranjeros, y hasta el cierre de la votación no estaba claro cuándo se resolvería ese asunto.