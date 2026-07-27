Al menos dos muertos en un tiroteo en el centro de Seattle (EEUU) durante un festival gastronómico

Varios policías en la zona donde se ha registrado el tiroteo, el Seattle Center. Jason Redmond Reuters

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Las claves Generado con IA Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas, incluido un niño de dos años, en un tiroteo durante un festival gastronómico en el centro de Seattle. El tiroteo ocurrió en el Seattle Center, cerca de la Space Needle, mientras miles de personas disfrutaban del evento Bite of Seattle. La policía detuvo a una persona en relación con el incidente, aunque aún no se conocen las motivaciones del ataque ni si hay más implicados. La alcaldesa calificó el suceso como un "acto de violencia atroz" y destacó el impacto traumático de este tipo de hechos en la comunidad.

Un tiroteo registrado el domingo por la tarde en el centro de Seattle, muy cerca de la icónica Space Needle, se ha saldado con al menos dos muertos y cinco heridos, uno de ellos un niño pequeño de unos dos años. Según el Departamento de Policía de la ciudad, el incidente ha tenido lugar en el complejo cultural y de ocio Seattle Center durante un festival gastronómico.

Alrededor de las 18:00 horas, una ráfaga de tiros desató el caos en el Seattle Center, donde se habían congregado miles de personas. Según la alcaldesa, Katie Wilson, una persona ha sido detenida en relación con el suceso, sin que por el momento hayan trascendido las motivaciones del mismo. Se desconoce si algún otro individuo sigue a la fuga.

Los servicios de emergencia respondieron a un aviso de tiroteo e intentaron reanimar a dos personas, pero ambas fallecieron en el lugar. También atendieron a otros cinco heridos con lesiones de diversa gravedad. Cuatro de las víctimas fueron trasladadas al Centro Médico Harborview. El niño de dos años se encontraba en condición estable y los demás afectados tenían entre 23 y 56 años aproximadamente.

Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026

La alcaldesa ha expresado que el tiroteo fue "un acto de violencia atroz": "Nadie debería tener que sopesar el riesgo de recibir un disparo antes de asistir a un evento, reunirse con amigos o disfrutar de su ciudad".

El tiroteo sucedió mientras el lugar acogía el festival Bite of Seattle, con más de trescientos puestos de comida y artículos promocionales, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.

Un vídeo en directo de uno de los puestos de comida captó los primeros tiros. "¡Disparos! ¡Disparos!", grita un hombre. "¡Agáchense, agáchense, agáchense!", grita otro, mientras la multitud empieza a correr.

Apenas unos instantes después de que fueran escuchados los disparos, el cuerpo policial publicó un comunicado en redes en el cual instó a la ciudadanía a evitar la zona, que fue desalojada y cerrada. La Policía requirió además la ayuda de los SWAT del estado de Washington.

"La violencia armada cambia a las familias para siempre. Su trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas. En los próximos días determinaremos lo que ha ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía sobre lo que hayamos averiguado", ha prometido Katie Wilson.