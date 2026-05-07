Un juez desclasifica la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: "Es un lujo poder elegir el momento de decir adiós"

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Las claves Generado con IA Un juez federal de Nueva York ha desclasificado la supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein, encontrada por su compañero de celda en 2019. La nota, que no está firmada, expresa que Epstein consideraba un lujo poder elegir el momento de su despedida y niega que encontraran pruebas en su contra. El documento fue hallado entre las páginas de una novela gráfica, pero los medios estadounidenses no han podido confirmar su autenticidad ni si fue realmente escrita por Epstein. La nota ha sido incorporada al expediente judicial mientras persisten dudas y teorías sobre la muerte de Epstein, pese a que el forense concluyó que fue un suicidio.

Un juez federal de Nueva York (EEUU) ha desclasificado este miércoles la presunta nota de suicidio del delincuente sexual Jeffrey Epstein, un escrito que dijo haber encontrado el compañero de celda del magnate.

“Me investigaron durante meses... ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!”, dice la nota. “Es un lujo poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¡¡Me voy a echar a llorar!! ¡¡NO ES DIVERTIDO, NO VALE LA PENA!!", se puede leer en la carta, que no está firmada.

Nicholas Tartaglione, expolicía y compañero de celda del pedófilo que esperaba un juicio por cuatro asesinatos, dijo haber descubierto este escrito en julio de 2019, momento en el que el delincuente sexual fue encontrado inconsciente en un aparente intento de suicidio del que sobrevivió. Dos semanas después, fue hallado muerto a los 66 años tras una década bajo acusaciones.

Se trata de un documento que estaba bajo secreto de sumario. El juez ha decidido sacarlo a la luz después de que el periódico The New York Times adelantara su existencia la semana pasada en un artículo en el solicitaba su divulgación al tribunal, después de que Tartaglione describiera la nota y cómo llegó a sus manos: asegura que la encontró entre las páginas de una novela gráfica.

Sin embargo, los medios estadounidenses no han podido comprobar la veracidad de la presunta nota de suicidio: aún no está confirmado si es real o si realmente fue escrita por Epstein.

“Abrí el libro para leer y ahí estaba”, afirmó Tartaglione al Times. Es un trozo de papel amarillo arrancado de un bloc de notas, según detalló.

El magistrado Kenneth M. Karas ha tomado esta decisión tras supervisar las declaraciones del compañero de celda y meses después de que el Departamento de Justicia de EEUU desclasificara millones de páginas de documentos gráficos que guardaba Epstein, aunque entre ellos no se encuentra este papel escrito.

La nota ha sido incluida en el expediente judicial del caso esta noche.

El forense de Nueva York concluyó que Epstein se suicidó, aunque los fallos de seguridad en la cárcel han alimentado dudas y teorías sobre su muerte. Tras un incidente previo, Epstein acusó inicialmente a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, de agredirle, aunque después aseguró que no tenía problemas con él.

Antes de la revelación de este documento, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso en una nueva citación de personalidades que mantuvieron relaciones con el magnate y durante este mes otras figuras como la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates tendrán que responder a preguntas de los representantes.