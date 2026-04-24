El Pentágono contempla expulsar a España de la OTAN por vetar sus bases y su espacio aéreo para la guerra de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump y Pedro Sánchez se estrechan la mano en la Cumbre de Paz de Sharm el-Sheij, Egipto. EUROPA PRESS

Las claves

Las claves Generado con IA El Pentágono sopesa expulsar a España de la OTAN por impedir el uso de sus bases y espacio aéreo en la guerra de Irán. Donald Trump plantea castigos a países aliados que no colaboran con la campaña militar estadounidense contra Irán. España ha prohibido el uso de las bases de Rota y Morón, así como su espacio aéreo, a aviones estadounidenses implicados en acciones bélicas. No existe en la carta fundacional de la OTAN un mecanismo para expulsar o suspender miembros por incumplimientos políticos o militares.

Donald Trump quiere tomar medidas con los aliados de la OTAN que se han opuesto a su guerra contra Irán. Según un mail interno del Pentágono al que ha tenido acceso la agencia Reuters, la Administración estadounidense estaría contemplando, entre otras medidas, suspender a España de la Alianza Atlántica o revisar la posición de Washington sobre la reclamación británica de las islas Malvinas.

Estas opciones se detallan en un texto elaborado a raíz de la negativa de algunos países, encabezados España, a que el Ejército estadounidense use bases militares y espacios aéreos nacionales en operaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo, según un funcionario anónimo citado por Reuters.

Desde el Pentágono se esgrime que estos permisos son "el punto de partida absoluto de la OTAN" y de ahí su reacción para tratar de castigar a los aliados que han puesto trabas a la campaña de bombardeos contra el régimen de los ayatolás. Una de las opciones recogidas en el mail propone suspender a países "difíciles" de puestos de relevancia dentro de la Alianza Atlántica.

Un avión KC-135 de la Fuerza Aérea estadounidense en la base de Morón, en una imagen de archivo. Marcelo del Pozo Reuters

No obstante, en la carta fundacional de la OTAN no existe ningún artículo que contemple un mecanismo de expulsión o cláusulas para suspender a un país miembro por incumplir los compromisos políticos, militares o financieros. Tan solo el artículo 13 recoge la posibilidad de que un Estado pueda abandonar la Alianza de forma voluntaria.

Sánchez ha sido uno de los líderes internacionales más críticos con Donald Trump por la guerra "ilegal e injusta" abierta contra Irán. El Gobierno ha impedido al Ejército estadounidense el uso de las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) y también ha cerrado el espacio aéreo a todas las aeronaves destinadas al esfuerzo bélico.

The Washington Post informó hace unos días que la Administración Trump también estaría contemplando el cierre de una base estadounidense en al menos un país europeo. Según las fuentes citadas por el diario estadounidense, las instalaciones de Rota y de Morón serían precisamente las que tienen más posibilidades de desaparecer y ser trasladadas a otro lugar.

Aunque el mail interno del Pentágono no recoge esta opción, según Reuters, sí se detalla una retirada generalizada de las fuerzas estadounidenses en suelo europeo.

Desde casi el primer día de la operación Furia Épica, Trump ha cargado de forma reiterada contra la OTAN y sus aliados, sobre todo por negarse a enviar buques militares que contribuyesen a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas navales iraníes. El mandatario republicano también ha amenazado en incontables ocasiones con retirar a EEUU de la Alianza Atlántica.

"El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en cambio, cumplan con su parte", ha expresado una portavoz de la Casa Blanca sobre los hipotéticos castigos.

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