Arrestan en EEUU a un militar implicado en la operación contra Maduro por ganar 400.000 dólares apostando por su captura

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA hasta un tribunal de Nueva York tras su captura el 3 de enero. Kyle Mazza. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA Gannon Ken Van Dyke, suboficial de las Fuerzas Especiales de EEUU, ha sido acusado formalmente por el Departamento de Justicia. Van Dyke apostó 32.000 dólares en la plataforma Polymarket sobre la captura de Nicolás Maduro, ganando 400.000 dólares. Los fiscales alegan que Van Dyke tenía acceso a información clasificada sobre la operación contra Maduro antes de realizar la apuesta. Las ganancias anónimas de Van Dyke llamaron rápidamente la atención de las autoridades estadounidenses.

El departamento de Justicia de EEUU anunció este jueves una acusación formal contra Gannon Ken Van Dyke, suboficial de las Fuerzas Especiales. Los cargos están relacionados con los beneficios de 400.000 dólares obtenidos al apostar en la plataforma Polymarket por el resultado favorable en la captura de Nicolás Maduro.

Según el acta de acusación, el sargento Van Dyke abrió una cuenta en la plataforma a finales de diciembre. Apostó 32.000 dólares a que Maduro estaría "fuera" en enero. La apuesta fue un éxito.

Según alegan los fiscales, formaba parte de la operación de captura del dictador venezolano y tenía acceso a información clasificada antes de realizar la apuesta. Sus ganancias, aunque anónimas, llamaron la atención de las autoridades casi de inmediato.

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