Las claves nuevo Generado con IA JD Vance, vicepresidente de EE.UU., declaró que no cree que los ovnis sean extraterrestres, sino demonios, debido a su visión religiosa. Vance expresó en un pódcast su obsesión personal por el fenómeno ovni y prometió investigar los archivos clasificados para esclarecer la verdad. El debate sobre la existencia de vida extraterrestre ha enfrentado recientemente a Trump y Obama, quienes han dado declaraciones opuestas sobre la realidad de los ovnis. Obama aclaró que durante su presidencia no vio pruebas de contacto con extraterrestres y Trump defendió la necesidad de desclasificar documentos sobre el tema.

"No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios". Así respondió JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, a una pregunta sobre si había tenido la oportunidad de revisar alguno de los informes sobre objetos voladores no identificados que el presidente prometió hace un mes desclasificar.

En plena guerra contra Irán y con los precios del petróleo disparados, el 'número dos' de Trump participó este fin de semana en el podcast conservador Benny Show, donde prometió que dedicaría tiempo a investigar lo que calificó como su "obsesión" con los ovnis y los extraterrestres.

“No he podido dedicarle suficiente tiempo, pero lo haré. Créanme, estoy obsesionado con esto", señaló Vance entre risas mostrando un especial entusiasmo sobre este asunto de la posible existencia de vida inteligente fuera de la Tierra.

"No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios, pero esa es una discusión más larga", afirmó Vance, quien es muy religioso.

Perplejo ante esta respuesta, el podcaster conservador Benny Johnson le pidió que la desarrollase.

“Bueno, miren, creo que los seres celestiales que vuelan por ahí, que les hacen cosas raras a las personas. Creo que el deseo de describir todo lo celestial, todo lo que es de otro mundo, de describirlo como extraterrestres”, señaló Vance.

“Todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que yo creo, han comprendido que existen cosas extrañas y difíciles de explicar. Y cuando oigo hablar de algún fenómeno extranatural, recurro a la comprensión cristiana de que hay mucho bien, pero también hay maldad", añadió.

"Creo que uno de los grandes trucos del diablo es convencer a la gente de que nunca existió", concluyó.

Por todo, ello Vance subrayó que, como vicepresidente, planea investigar a fondo los archivos clasificados para "llegar al fondo de la verdad".

Trump y Obama, enfrentados por los ovnis

El asunto de los ovnis y la vida extraterrestre volvió al primer plano político después de que el mes pasado el expresidente Barack Obama y el actual inquilino de la Casa Blanca expusieran sus opiniones y lo que sabían sobre esta cuestión.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, el exmandatario demócrata contestó: "Son reales, pero yo no los he visto". Además, aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Trump criticó esas declaraciones y acusó a Obama de revelar "información clasificada" y de cometer "un grave error".

El republicano subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con ovnis, UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados) y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

En 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.