Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo EEUU para frustrar las investigaciones sobre él

Jeffrey Epstein en una de sus últimas imágenes difundidas por la División de Justicia Criminal del Estado de Nueva York.

Las claves nuevo Generado con IA Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos para dificultar las investigaciones en su contra. Pagó a detectives privados para trasladar equipos de su casa en Florida a estos depósitos, que alquiló desde 2003 y mantuvo hasta su muerte en 2019. Las autoridades nunca registraron estos centros, por lo que podrían contener pruebas inéditas sobre Epstein y sus asociados, como Andrés Mountbatten-Windsor y Peter Mandelson. El expríncipe Andrés es investigado por supuestas filtraciones de documentos gubernamentales a Epstein y presuntas relaciones con menores trasladadas en el avión privado del magnate.

El pederasta Jeffrey Epstein ocultó archivos secretos en centros de almacenamiento por todo Estados Unidos en un aparente intento por frustrar las investigaciones sobre sus actividades, informa este lunes el diario The Telegraph.



El magnate estadounidense, que se suicidó en prisión en agosto de 2019, llegó a pagar a detectives privados para que sacaran equipos de su casa en Florida y los llevaran a unidades de almacenamiento, según confirman documentos a los que ha tenido acceso el medio británico.



Según los documentos, Epstein alquiló al menos uno de estos puntos de almacenamiento desde 2003 y los pagos regulares por su uso continuaron hasta 2019, el año de su suicidio en una prisión de Nueva York.

El expríncipe Andrés

Las órdenes de registro revisadas por The Telegraph sugieren que las autoridades estadounidenses nunca allanaron estos centros, lo que plantea la posibilidad de que contengan pruebas no vistas relacionadas con Epstein y sus amigos, entre ellos Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y Peter Mandelson, el exembajador británico en EEUU destituido el año pasado por el Gobierno tras conocerse sus vínculos con el pederasta.



En diciembre, el Departamento de Justicia de EEUU publicó tres millones de archivos relacionados con el financiero.

El pasado jueves, el expríncipe Andrés fue detenido y posteriormente liberado en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.



Según revelaron los medios, Andrés llegó a pasar a Epstein documentos sensibles del Gobierno.

El hermano de Carlos III permaneció 11 horas en la comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk, tras ser interrogado por los agentes a raíz de una investigación centrada en unas supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés a Epstein cuando era representante especial de comercio del Reino Unido entre 2001 y 2011.

En estos momentos también se investiga el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el pedófilo para transportar a menores de edad.

La fallecida Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein y el expríncipe Andrés, afirmó que en 2014 fue trasladada desde EEUU al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el hermano del rey Carlos III, una alegación que éste siempre ha negado.