Trump lanza su Junta de Paz con un fondo de 7.000 M para la reconstrucción de Gaza: "Ya no es un foco de terrorismo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, presidió este jueves la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el republicano con la voluntad de resolver conflictos globales, empezando por el de Gaza.

Aprovechando la sesión inaugural de este órgano que el republicano aspira a que se consolide como una organización internacional paralela a la ONU, Trump lanzño el anuncio de que nueve países aportarán un fondo de más de 7.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza

Un conflicto que dio por "terminado", salvo que haya "pequeñas llamas" en la región. "Se mantuvo el alto el fuego y todos los rehenes restantes, tanto vivos como muertos, han regresado a casa. Piensen en eso", incidió el presidente estadounidense. "Ya no es un foco de terrorismo".

A esta primera reunión, asistieron líderes y representantes de más de 40 países para participar en calidad de miembros y observadores de esta organización.

Entre la lista de asistentes figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orban y otros mandatarios y exmandatarios como el británico Tony Blair e incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por parte de la Administración Trump, arroparon al republicano el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, o el embajador ante la ONU, Mike Waltz.

El gran anuncio de Trump fue la contribución de los países que forman parte de la Junta de Paz: más de 7.000 millones de dólares para ayuda en Gaza. "Me complace anunciar que Kazajstán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahréin, Catar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido con más de 7.000 millones de dólares al paquete de ayuda", afirmó.

Washington, por su parte, contribuirá con 10.000 millones de dólares a su Junta de la Paz. "Si comparamos eso con el coste de la guerra, dos semanas de combates, es una cifra muy pequeña. Parece mucho, pero es una cifra muy pequeña", subrayó en un mensaje velado dirigido a un electorado cada vez más descontento con su Administración por su política exterior.

El presidente estadounidense anunció además que la FIFA ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza, posiblemente relacionados con ese deporte.

Nueva amenaza a Irán

Por otro lado, Trump, reitero este jueves que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" con Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas".

"Y ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que su FFAA están realizando un gran despliegue militar en Oriente Próximo.

El Ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque Trump aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo autorizará, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

Autobombo e injerencia

Más allá de este fondo, el mandatario estadounidense apenas explicó nada sobre el funcionamiento de la Junta de Paz.

Gran parte de su intervención se centró en promocionar sus propios logros, como las "ocho guerras" que presume que ha puesto fin, y su injerencia en procesos electortales de otros estados al respaldar a líderes de su órbita.

Trump arrancó su discurso atribuyéndose parte del mérito por el ascenso de ciertos líderes extranjeros gracias a su respaldo, entre ellos el de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, o el del presidente de Argentina, Javier Milei.

"No se supone que deba apoyar a nadie, pero apoyo a quienes me caen bien", señaló Trump. "He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos dentro de Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orbán, que está aquí, y a otros", presumió, recordando que este respaldo no fue bien recibido en Europa.

"Estaba un poco por detrás en las encuestas. Terminó ganando por goleada", subrayó señalando a Milei.