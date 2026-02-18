Trump exige a Starmer "no perder el control" de la isla de Diego García en el Índico ante un posible ataque de Irán

Una foto de archivo sin fecha muestra Diego García, la isla más grande del archipiélago de Chagos y sitio de una importante base militar de los Estados Unidos en medio del Océano Índico, arrendada a Gran Bretaña en 1966. Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió este miércoles al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no "perder el control" de la isla de Diego García en el Índico.

"Si Irán decide no llegar a un acuerdo, podría ser necesario que Estados Unidos utilice Diego García y el aeródromo ubicado en Fairford para neutralizar un posible ataque de un régimen muy inestable y peligroso", afirmó Trump en la red Thruth Social.

No es la primera vez que el republicano reclama explícitamente al Reino Unido que "no entregue" Diego García ni el resto del archipiélago de Chagos a Mauricio, criticando el acuerdo de Londres para transferir la soberanía a cambio de un arrendamiento de 99 años.

En virtud de un acuerdo de 2025, Reino Unido transferirá la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, al tiempo que conservará el control de la estratégica base aérea estadounidense-británica de Diego García en virtud de un contrato de arrendamiento de 99 años suscrito en 1966.

El republicano relaciona el papel fundamental de Diego García con su teoría sobre las "geografías estratégicas", clave para los intereses estadounidenses, la misma que utiliza en el caso de Groenlandia.

De esta manera, Trump insiste en que no permitirá que la presencia militar estadounidense se vea afectada por cuestiones como reclamaciones de soberanía o preocupaciones ambientales.

"Siempre estaremos listos, dispuestos y capaces de luchar por el Reino Unido, pero deben mantenerse fuertes frente al movimiento wóke y otros problemas que se les presenten. ¡NO ENTREGUEN A DIEGO GARCÍA!", concluyó el presidente de Estados Unidos en su mensaje.

La isla de Diego García, llamada así en honor al explorador español Diego García de Moguer, estuvo históricamente deshabitada hasta el siglo XVIII.

En 1814 pasó a formar parte del Imperio británico y se administra desde Mauricio hasta 1965, cuando Londres separa Chagos de Mauricio para crear el Territorio Británico del Océano Índico.

Entre finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, el Reino Unido y Estados Unidos establecieron la actual base militar estadounidense.

Las negociaciones con Irán

La Casa Blanca dijo este miércoles que ha habido "pequeños avances" diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra.

"Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente seguirá observando los avances", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

Leavitt no especificó una fecha límite para que los iraníes lleguen a un acuerdo con Washington, pero insistió en que sería "muy sabio" para Irán alcanzar un trato con la Administración de Trump para evitar un posible ataque militar.

Preguntada al respecto de esta posibilidad, la portavoz insistió en que la primera opción de Trump con cualquier país del mundo es la diplomacia, pero dijo que hay "muchas razones y argumentos" que se podrían utilizar para lanzar un ataque contra la nación persa.

"En lo que respecta a Irán, el presidente tiene que tomar una decisión, y la tomará, no voy a revelar cuál podría ser su decisión antes de que la tome. Aún quedan muchos detalles por discutir", declaró Leavitt.

El equipo negociador estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, mantuvo conversaciones indirectas este martes en Ginebra con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, con mediación de Omán.

En el diálogo, ambas partes abordaron cuestiones técnicas sobre el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.

Washington insistió en incluir el programa de misiles balísticos iraní, lo que Teherán rechazó, evidenciando amplias diferencias.

Tras la reunión en la ciudad suiza, Teherán anunció que se había alcanzado un consenso sobre unos "principios generales" de un acuerdo nuclear, mientras que Washington reconoció avances, pero afirmó que los iraníes "aún no están dispuestos a reconocer" líneas rojas establecidas por Donald Trump.