Tragedia en California: ocho esquiadores hallados muertos y uno desaparecido tras ser alcanzados por una avalancha

Alder Creek Adventure Center, uno de los dos sitios donde se lanzaron equipos de búsqueda para intentar localizar al grupo de esquiadores desaparecidos después de una avalancha en una ladera de la Sierra Nevada de California. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Ocho esquiadores murieron y uno sigue desaparecido tras una avalancha en el norte de California. El grupo afectado estaba compuesto por 15 personas, incluidos cuatro guías, y fue sepultado por la nieve en Sierra Nevada. Seis miembros del grupo lograron ser rescatados con vida por los servicios de emergencia.

Ocho esquiadores fueron hallados muertos y uno más se encuentra desaparecido, tras ser alcanzados por una avalancha en el norte del estado de California este martes, informaron este miércoles las autoridades, que habían emprendido una búsqueda contrarreloj.

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, incluidos cuatro guías, que quedó sepultado por la nieve en Sierra Nevada. Seis fueron rescatados con vida.

