Tenso debate con la fiscal Pam Bondi por el 'caso Epstein' en el Congreso: insultos y críticas de demócratas y republicanos

Los sobrevivientes de Jeffrey Epstein se mantienen de pie mientras la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, reacciona al ser interrogada por la representante estadounidense Pramila Jayapal. Reuters

La comparecencia de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se ha convertido en una agria sesión marcada por las críticas de demócratas y republicanos por su papel en la investigación del caso Epstein.



La fiscal general, que ha sido muy cuestionada por supuestamente poner trabas a la publicación de los documentos, se ha enfrentado, por ejemplo, a las preguntas del demócrata Ted Lieu, que le mostró un vídeo en el que se veían imágenes antiguas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en compañía del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lieu le ha preguntado si había niñas menores de edad en alguna fiesta a la que asistieron juntos. "Esto es ridículo", ha respondido la fiscal general, quien ha añadido que "no hay pruebas de que Donald Trump haya cometido ningún delito".

Un videoclip muestra a Donald Trump, quien actualmente es presidente de Estados Unidos, hablando con Jeffrey Epstein , mientras la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, observa durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Reuters

Si la tensión con los demócratas se daba por hecha, este miércoles algunos republicanos se sumaron al malestar por la gestión que ha hecho de los papeles de Epstein.

El congresista republicano Thomas Massie, coautor de la ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de Epstein y uno de los más beligerantes para que se conozca todo sobre el caso, ha arremetido contra Bondi por la divulgación involuntaria de las identidades de las víctimas por parte del Departamento de Justicia y la ocultación de la identidad de supuestos cómplices.

"¿Quién es responsable? ¿Quién en su organización cometió este fracaso masivo?", ha preguntado, a lo que Bondi ha respondido llamando a Massie "político fracasado".

El representante estadounidense Thomas Massie señala un tablero que muestra un correo electrónico con fragmentos redactados y el asunto " Lista de víctimas de Epstein ". Reuters

Una decena de víctimas de Epstein han acudido este miércoles al Capitolio para presenciar su declaración y protagonizaron uno de los momentos más emotivos.

La legisladora demócrata Pramila Jayapal ha pedido a la fiscal general que se dirigiera a las víctimas directamente para disculparse, a lo que Bondi se ha negado. La escena ha terminado en una discusión a gritos, con la fiscal general acusando a la congresista de montar un "teatro".

Jayapal ha pedido a las víctimas presentes en la audiencia que levantaran la mano si aún no habían podido reunirse con el Departamento de Justicia de Trump, un gesto que han repetido todas ellas.