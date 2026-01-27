Una persona en estado crítico tras recibir un disparo en un incidente con la Patrulla Fronteriza en Arizona, EEUU

Las claves nuevo Generado con IA Una persona se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo durante un incidente con la Patrulla Fronteriza en el sur del condado de Pima, Arizona. El individuo fue trasladado de urgencia en helicóptero a un centro sanitario tras el tiroteo, ocurrido sobre las 7:30 de la mañana. El suceso está siendo investigado por las fuerzas del orden locales. El tiroteo se produce pocos días después de otros enfrentamientos mortales entre agentes migratorios y civiles en Estados Unidos, que han generado protestas y críticas a la política migratoria.

El individuo, cuya identidad no ha trascendido, fue disparado en el sur del condado de Pima alrededor de las 7:30 de la mañana, hora local, y fue trasladado por el departamento de bomberos en condición crítica a un helicóptero médico local para su transporte rápido a un centro sanitario.

“El incidente permanece bajo investigación activa por parte de las agencias de las fuerzas del orden", señala la oficina del Sheriff.

Este tiroteo ocurre apenas tres días después de que miembros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) acabara este sábado con la vida de Alex Pretti en Mineápolis y un par de semanas después de que otro agente disparara y matara a Renee Good.

Los asesinatos de Pretti y Good han desencadenado protestas en toda la ciudad y críticas a la política migratoria de Trump.

