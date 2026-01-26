El Ejército israelí anuncia que ha recuperado los restos del último rehén israelí que quedaba en la Franja de Gaza

Imagen de Ran Gvili, el rehén israelí cuyos restos seguían hasta este lunes desaparecidos en Gaza. X

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército israelí ha recuperado los restos de Ran Gvili, el último rehén israelí que quedaba en Gaza, tras una operación a gran escala en el norte de la Franja. Ran Gvili, un agente de policía de 24 años, fue asesinado durante el ataque de Hamás al Kibutz Alumim el 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue trasladado a Gaza. La devolución del cuerpo de Gvili estaba vinculada a la reapertura limitada del paso fronterizo de Rafah y formaba parte de los compromisos de la primera fase del alto el fuego. Desde el ataque del 7 de octubre, más de 80 rehenes israelíes han muerto y sus restos han sido recuperados en operaciones militares o intercambios con Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado que han recuperado los restos del último rehén israelí que quedaba en Gaza.

A través de una publicación en X, el Ejército comunica que los trabajos forenses han comprobado que el cuerpo recuperado este fin semana pertenece a Ran Gvili, cuyos restos han sido entregados a su familia para proceder a su entierro.

Gvili, un agente de Policía de 24 años, fue asesinado defendiendo el Kibutz Alumim, en el sur de Israel, durante los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Su cuerpo fue llevado a la Franja tras el ataque.

Durante el fin de semana, enviados estadounidenses se habían reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu, presionando a Israel para que reabriera el paso fronterizo de Rafah.

Tel Aviv, a su vez, condicionaba su "reapertura limitada" a la devolución del cadáver de Ran Gvili.

Con el objetivo de recuperar sus restos, Israel lanzó este domingo una "operación a gran escala" en el norte de la Franja cuyo resultado ha sido la vuelta a Israel del cuerpo del último rehén.

Concretamente, el Ejército buscó a Gvili en un cementerio musulmán ubicado en una zona de la capital gazatí controlada por Israel, donde se sospechaba que se hallaban los restos del joven, tal y como había trasladado Hamás.

Tanto la devolución de todos los rehenes como la reapertura del paso fronterizo de Rafah eran dos de los compromisos de la primera fase del alto el fuego. Pese a ello, la Administración Trump anunció este mes el inicio de la segunda fase.

El lento regreso de los rehenes

Aquel día, las milicias lideradas por Hamás secuestraron en torno a 250 personas y las llevaron a la Franja de Gaza.

La mayoría eran civiles, pero entre ellos también había soldados y residentes extranjeros que fueron capturados en las comunidades del sur de Israel y en el festival de música Nova.

En las primeras semanas tras el ataque, solo unos pocos rehenes fueron liberados sin que mediara una tregua general, normalmente tras la mediación de Catar y otros actores, y presentados por Hamás como “gestos humanitarios”.

La primera liberación masiva llegó con el acuerdo de alto el fuego de finales de noviembre de 2023: Israel y Hamás pactaron una pausa de cuatro días, que luego se extendió varios días más, a cambio de la liberación inicial de 50 rehenes israelíes -sobre todo mujeres y niños- a cambio de 150 presos palestinos, ampliándose después hasta unos 105 rehenes liberados durante esa semana de tregua.

Entre ellos había israelíes, trabajadores extranjeros (sobre todo tailandeses) y al menos un ciudadano filipino.

Tras el fin de aquella pausa, la dinámica cambió y la mayoría de las “recuperaciones” ya no llegaron por acuerdos, sino por operaciones militares adentro de la Franja y por el hallazgo de restos en túneles, edificios y cementerios.

A lo largo de 2024 y 2025 las fuerzas israelíes consiguieron rescatar con vida a un pequeño número de rehenes mediante incursiones especiales -apenas 8 y, en paralelo, fueron recuperando decenas de cuerpos de secuestrados que habían muerto en cautiverio o durante bombardeos.

En total, para finales de 2025 se contabilizaban más de 80 rehenes muertos (entre los asesinados el 7 de octubre y los fallecidos durante la captura), cuyos restos habían sido devueltos a Israel en diferentes momentos -a veces incluso en el marco de canjes de restos con cientos de cadáveres palestinos-, mientras aún quedaban cuerpos sin localizar.

En la última tregua, impulsada por EEUU en octubre y aún vigente, Hamás se comprometió a la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos que quedaban en Gaza

Al comienzo del alto el fuego en octubre, el grupo terrorista palestino devolvió a los 20 cautivos que aún seguían con vida y luego, en un goteo, los restos mortales de 27 de los 28 fallecidos.

