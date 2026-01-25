Alex Pretti, el joven enfermero de un hospital de veteranos que fue tiroteado por los agentes migratorios en Minnesota

Alex Pretti, el joven enfermero asesinado por los agentes migratorios en Minnesota este sábado. Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

Apenas habían pasado 17 días desde que Renée Good, la estadounidense de 37 años, fue asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la localidad de Minneapolis, la ciudad más poblada de Minnesota.

Este sábado, el ICE se volvió a cobrar una vida de 37 años: Alex Jeffrey Pretti. El joven era enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos de Minnesota, un amante de la naturaleza y de su perra, recientemente fallecida, Catahoula Leopard.

Nació en Illinois y creció en Green Bay, Wisconsin, donde practicó fútbol americano, béisbol y atletismo en la escuela secundaria Preble High School, según indicaron sus familiares a The Associated Press.

Durante su adolescencia en Wisconsin fue boy scout y cantó en el coro Green Bay Boy. Estudió en la Universidad de Minnesota, donde se graduó en 2011 con una licenciatura en biología, sociedad y medio ambiente. Tras ello, comenzó a trabajar como científico investigador antes de volver a la universidad para formarse como enfermero titulado.

Pretti trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos y había participado en protestas tras el asesinato de Reneé Good el 7 de enero a manos de un agente migratorio de Trump.

"Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, al igual que millones de personas. Pensaba que era terrible secuestrar niños, simplemente llevarse a la gente de la calle. Se preocupaba por esas personas y sabía que estaba mal, así que participó en las protestas", relató Michael Pretti, padre de Alex, a The Associated Press.

No solo su familia, todos los que lo conocían le recuerdan con bonitas palabras. "Era amable, amistoso y bromista", ha relatado un compañero de Pretti, el doctor Dimitri Drekonja, en declaraciones al The Minnesota Star Tribune.

"Es una persona maravillosa. Tiene un gran corazón", indicó a The Associated Press una vecina que vive en la misma urbanización.

Según informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, Pretti aparentemente disponía de permiso de armas y no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

"La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en una rueda de prensa O'Hara.

Asesinado a tiros

En un primer video se ve a la víctima, Alex Pretti, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.



En otro, se le ve —siempre grabando con el teléfono en la mano derecha— indicando a un conductor que circule, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno del presidente Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona. En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.



Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

Los funcionarios de Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, llamaron a Pretti un "terrorista doméstico" —la misma calificación que recibió Renée Good tras ser asesinada—.

Pretti "llegó con armas y municiones para detener un operativo policial de agentes federales", dijo Noem.

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En un comunicado que emitió la familia de Pretti calificó la descripción del tiroteo por parte de la administración de "mentiras repugnantes" y de "reprobable y repugnante". La familia afirmó que Pretti intentaba proteger a una mujer que había sido empujada por agentes de inmigración.

"Alex claramente no portaba un arma cuando fue atacado por los matones asesinos y cobardes del ICE Trump", decía el comunicado. "Por favor, divulguen la verdad sobre nuestro hijo. Era un buen hombre".

Tras esto, los agentes del ICE han respondido a la multitud que ha comenzado a aglomerarse en el lugar con gases lacrimógenos en un ambiente de tensión.

Los manifestantes han plantado cara a los agentes gritándoles frases como "¡Nazis!" mientras alzaban las manos para recalcar el carácter pacífico de la protesta. En algunos puntos los manifestantes han comenzado a levantar barricadas.

Bloqueo de fondos

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este sábado que su partido bloqueará en esa cámara la asignación de fondos federales adicionales para el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de seguridad fronteriza e inmigración, a raíz de la muerte, hoy, de un hombre durante una redada contra un migrante en la ciudad de Mineápolis.



La afirmación del líder demócrata abre la posibilidad de que el país vuelva a encarar un nuevo cierre federal a partir del próximo 31 de enero, después de haber experimentado el más largo de su historia entre octubre y noviembre del año pasado.



Tras 43 días de suspensión administrativa federal, demócratas y republicanos aprobaron en noviembre paquetes de financiación provisionales para que el Gobierno pudiera funcionar hasta el próximo viernes, fecha antes de la cual deben aprobarse los presupuestos pendientes para el resto del ejercicio fiscal (que concluye el 30 de septiembre) para evitar otro cierre.



"Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", escribió Schumer en su perfil en X.