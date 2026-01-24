Muere una persona tiroteada por agentes en Minnesota cuando protestaba contra las políticas migratorias de Trump

Las claves nuevo Generado con IA Una persona murió tras ser tiroteada por agentes federales en Minneapolis durante una protesta contra las políticas migratorias de Donald Trump. Es el segundo incidente de este tipo en la ciudad este mes, tras la muerte de Renee Nicole Good el 7 de enero por disparos de un oficial del ICE. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió en redes sociales el fin de la operación y la retirada inmediata de los agentes federales del estado. Un video difundido por BreakThrough News muestra el momento en que la víctima fue disparada por los oficiales en una calle de Minnesota.

Agentes federales de EEUU han matado este sábado a otra persona en Minneapolis que se manifestaba contra la política migratoria de Donald Trump, según ha informado en la red social X Tim Walz, gobernador del estado de Minnesota.

Es el segundo incidente que ocurre durante lo que va de mes en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el Gobierno estadounidense, después de que el pasado 7 de enero un oficial del ICE disparara a la mujer de 37 años Renee Nicole Good.

"Minnesota está harta. Esto es repugnante", ha declarado Walz en su publicación de X. Además, ha añadido que Trump "debe poner fin a esta operación" solicitando que se saquen del estado a "los miles de agentes violentos y sin entrenamiento" de manera inmediata.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

En un vídeo publicado por el medio digital estadounidense BreakThrough News en Instagram, se puede ver como un grupo de oficiales dispara a la víctima en una de las calles de la ciudad de Minnesota.

