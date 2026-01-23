Trump retira la invitación a Canadá para unirse a la 'Junta de Paz' tras recibir las negativas del Reino Unido y Francia

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante una conferencia de prensa antes de un foro de planificación del gabinete en la Ciudadela de Quebec. Mathieu Belanger Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump retiró la invitación a Canadá para unirse a la 'Junta de Paz' tras las negativas del Reino Unido y Francia. La Junta de Paz, impulsada por Trump, busca asegurar el alto el fuego en Gaza y la reconstrucción del enclave, aunque ha sido criticada por excluir a la ONU y por la presencia de líderes controvertidos. Canadá, representada por Mark Carney, había aceptado la invitación pero rechazó pagar los 1.000 millones de dólares solicitados por la administración Trump para un asiento permanente. Varios países europeos, incluido España, rechazaron formar parte de la Junta debido a la inclusión de líderes como Netanyahu y Putin, ambos buscados por la Corte Penal Internacional.

Donald Trump retiró este viernes la invitación a la Canadá de Mark Carney para formar parte de la llamada Junta de Paz, el órgano encargado de velar por el mantenimiento del alto el fuego en Gaza e impulsar la reconstrucción del enclave palestino, reducido a escombros después de dos años de guerra entre Israel y Hamás.

"Por la presente, la Junta de Paz le comunica que retira la invitación que le había cursado para que Canadá se uniera a lo que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida", escribió Trump a través de una publicación de Truth Social dirigida al primer ministro canadiense, uno de los grandes protagonistas del Foro de Davos por su discurso, en el que constató la ruptura del orden internacional "basado en reglas" que Washington lideró durante décadas.

El nombre de Carney, quien llamó a las "potencias medias" a organizarse para resistir el acoso de las grandes potencias, figuraba en la lista de invitados para integrar el comité junto con los líderes de Arabia Saudí, Catar, Turquía, Israel o Rusia, entre otros cincuenta países, según la Casa Blanca.

Carney había aceptado el ofrecimiento, pero dejando claro por boca de su ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, que no pagaría los 1.000 millones de dólares exigidos por la Administración Trump para mantener un asiento permanente en el consejo.

Un consejo donde tendrán un asiento reservado su secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial, Steve Witkoff, además el ex primer ministro británico Tony Blair, y que, en última instancia, actuará a su dictado. Tanto es así que Trump lo presidirá de por vida, por mucho que abandone la Casa Blanca dentro de tres años.

El mandatario estadounidense no explicó las razones que le llevaron a retirar la invitación a Canadá, pero el gesto podría guardar relación con el aplaudido discurso que Carney pronunció en el Foro Económico Mundial, donde se mostró especialmente crítico con el comportamiento de Trump en el frente exterior sin llegar a mencionarle.

Trump, sin embargo, se lo tomó personal. "Canadá vive gracias a Estados Unidos", aseguró durante su intervención en Davos. "Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones". El premier canadiense no rehuyó el cuerpo a cuerpo. "Canadá no vive gracias a Estados Unidos; Canadá prospera porque somos canadienses", le respondió desde Quebec.

Fin incierto

La Junta de Paz nació con la vocación de asegurar el cese de las hostilidades en Gaza y para impulsar la reconstrucción del enclave, pero su carta fundacional, presentada este mismo jueves en Davos, ni siquiera hace menciones a la Franja.

El consejo parece, más bien, un organismo destinado a sustituir las funciones de la ONU, por mucho que Trump asegurara este jueves que, una vez formada, la Junta puede "hacer prácticamente lo que queramos hacer, y lo haremos en conjunto con las Naciones Unidas".

A "la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida", como dice Trump, se han inscrito 35 de 60 países invitados, según las cuentas de la Casa Blanca. Pero en la ceremonia de firma, en Davos, sólo estuvieron presentes diecinueve mandatarios internacionales. No le acompañó ningún líder de una democracia liberal occidental.

Seis países rechazaron de plano la invitación de Trump. Además del Gobierno de España, Francia, Noruega, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido declinaron, entre otros motivos, por la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladímir Putin, dos líderes buscados por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos en Gaza y Ucrania.

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, confirmó que Londres no suscribiría la Junta de Paz porque "se trata de un tratado legal que plantea cuestiones mucho más amplias, y también tenemos preocupaciones sobre que el presidente Putin forme parte de algo que habla de paz, cuando aún no hemos visto ninguna señal de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania".