De la quema del Corán al asalto al Capitolio: Lang, el 'influencer ultra' antiislámico que agita las protestas en Mineápolis

Las protestas en Mineápolis persisten tras el asesinato de Renee Good, con miles de personas movilizadas y más de 2.000 agentes federales desplegados en la ciudad.

Lang participó en el asalto al Capitolio de EEUU en 2021, fue acusado de 11 delitos y estuvo casi cuatro años en prisión provisional, hasta beneficiarse de un indulto de Donald Trump.

Lang intentó quemar el Corán frente al Ayuntamiento y fue agredido por manifestantes contrarios a la Administración Trump, aunque no hay confirmación oficial de heridas graves.

Jake Lang, agitador ultra y candidato al Senado de Florida, lideró una contramanifestación antiinmigración en Mineápolis tras la muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE.

La ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota, se encuentra inmersa en una creciente ola de protestas que no ha logrado frenar. A la agitación ya existente por las manifestaciones contra la Administración Trump y la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la muerte de una mujer de 37 años a manos de un agente federal, se ha sumado una contramanifestación liderada por Jake Lang, el agitador ultra "antiislamista".

Lang encabezó este sábado una manifestación en apoyo a los policías antiinmigración. Hace escasos días, uno de ellos mató a tiros a Renee Good, una ciudadana que se desarrollaba profesionalmente como poeta y tenía tres hijos. El asesinato quedó grabado en la cámara del agente y en la memoria de cientos de miles de personas.

El influencer de corte conservador es actualmente candidato al Senado de Florida. El sábado, congregó a un pequeño grupo de seguidores que, según apuntan medios locales, gritaron consignas contra los inmigrantes y trató de quemar el Corán frente al Ayuntamiento de Mineápolis.

Jake Lang trató de liderar la contramanifestación, con bastantes menos partidarios, y salió escaldado. Ante su presencia, los que protestaban contra el Ejecutivo de Trump le propinaron golpes, le rociaron con sprays de espuma y le profirieron insultos.

El 'influencer ultra' Jake Lang en medio de las protestas. Reuters

Por su parte, el propio agitador sostiene, a través de su cuenta de X, haber sido "fuertemente golpeado y apuñalado". Sin embargo, no hay confirmaciones oficiales de que registre ninguna herida por arma blanca. Se personó en el barrio de Cedar-Riverside, un lugar con multitud de población musulmana.

Músculo policial

Desde que el agente del ICE mató a tiros a Good, se han registrado revueltas todos los días. El Gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció que las tropas de la Guardia Nacional estaban movilizadas y listas para ayudar a las fuerzas del orden, aunque aún no estaban desplegadas en las calles de la ciudad, según recoge The Indian Express.

El Departamento de Seguridad Nacional intensificó la aplicación de las leyes de inmigración en las ciudades gemelas de Mineápolis y St. Paul al enviar a más de 2.000 agentes federales.

Jake Lang durante la manifestación. X

El viernes, un juez federal dictaminó que los agentes de inmigración no pueden detener ni lanzar gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos que no estén dificultando el trabajo a las autoridades.

Asalto al Capitolio

Lang participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos que se produjo el pasado 6 de enero de 2021. Las autoridades federales le acusaron de 11 delitos, entre los que se encuentran desórdenes públicos, obstrucción de un procedimiento oficial y atentado contra agentes de la autoridad.

La fiscalía rechazó que Lang atacase con un bate de béisbol y un escudo antidisturbios a un oficial de Policía.

A pesar de la "gravedad" de los cargos que se le imputaron al joven, nunca fue juzgado. Permaneció casi cuatro años en prisión provisional, retrasando así los procedimientos judiciales. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un indulto generalizado, del cual Lang se aprovechó y mejoró su situación legal.

Una de las personas que asaltó el Capitolio de EEUU en 2021 ocupa el Despacho Oval. Reuters

Desde su liberación, Lang se ha autodenominado un "preso político del 6 de enero" y ha tildado su encarcelamiento de "persecución política". Medios locales sostienen que "ha resurgido como una destacada voz de la extrema derecha".

Tras Marco Rubio

Lejos de los altercados callejeros, Lang también tiene su faceta política. O pretende tenerla, ya que se ha presentado como candidato al Senado del estado de Florida, un puesto que ocupó con anterioridad el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, del 3 de enero de 2011 al 20 de enero de 2025, cuando Trump le designó jefe de la Diplomacia.

Según The Sunday Guardian, Lang centra su campaña en denuncias de "extralimitación del gobierno, medidas represivas contra la inmigración y oposición a lo que él llama corrupción de élites".

Y también es podcaster. Lanzó un programa de radio centrado en el asalto al Capitolio del 6 de enero. Lang utilizó la plataforma como altavoz para "desafiar las narrativas oficiales y amplificar las opiniones de la extrema derecha". El periódico estadounidense subraya que dirige su discurso con "frecuencia" hacia los inmigrantes y a las comunidades musulmanas.

Protestas en Mineápolis

El asesinato de Renee Good conmocionó a la ciudadanía estadounidense.Con 2.000 agentes federales desplegados en las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, miles de personas se congregaron en Minneapolis para protestar por el tiroteo, mientras que se convocaron manifestaciones en Nueva York, Chicago, Seattle, Phoenix, Orlando y Columbus, Ohio.

La operación en Minnesota, que incluye a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), forma parte de la ofensiva nacional del presidente Donald Trump contra los migrantes y de una investigación con fuerte carga política sobre acusaciones de fraude contra algunas organizaciones sin fines de lucro de Minnesota en la comunidad somalí.

Una persona "increíble"

"Renee era una de las personas más amables que he conocido", señaló su madre destrozada en declaraciones al diario Minnesota Star Tribune. "Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble", añadió.

Nacida y crecida en Colorado Springs, Good quedó viuda tras fallecer su esposo, el comediante Timothy Macklin, en 2023. Fruto de esta relación nació el niño que ahora queda huérfano y del que se ocupará la madre de la fallecida. Ese año se casó con Becca Good, adoptando su apellido.

Renee tenía además otros dos hijos, dos adolescentes de 15 y 12 años, de una relación anterior.

Su esposa, que actuó el miércoles como portavoz ante los medios tras el asesinato, la describió como una "cristiana devota" que incluso había participado en viajes de misiones a Irlanda del Norte cuando era más joven.