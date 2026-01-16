Trump presiona a México para que militares de EEUU puedan atacar los carteles y les exige "hacer más" ante el narcotráfico

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos presiona a México para permitir operaciones conjuntas de fuerzas militares y de inteligencia en la lucha contra los cárteles y laboratorios de fentanilo. Washington exige a México resultados concretos y verificables en la lucha contra el narcotráfico, considerando insuficiente el progreso gradual en la frontera. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechaza la intervención militar estadounidense en México, defendiendo la soberanía nacional. Ambos gobiernos acordaron convocar una reunión de alto nivel en Washington para fortalecer la colaboración en seguridad ante amenazas compartidas.

Estados Unidos presiona a México para que el país permita que las fuerzas militares de ambos países realicen operaciones conjuntas destinadas a desmantelar laboratorios de fentanilo, según ha informado este jueves The New York Times.



En concreto, EEUU quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo", apuntan varias fuentes.



Las fuerzas estadounidenses participarían activamente en estas incursiones bajo el mando de las fuerzas mexicanas, sirviéndoles de apoyo y "proporcionando inteligencia y asesoramiento", algo que ya ha rechazado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien descarta una intervención militar de EEUU en el país.

Esta información llega el mismo día en el que el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han mantenido una conversación telefónica en la que coincidieron en que es necesario "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas".



El Departamento de Estado de EEUU ha exigido a México resultados "concretos y verificables" contra el narcotráfico de fentanilo.

"Estados Unidos dejó claro que un progreso gradual frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable. Los próximos contactos bilaterales requerirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas", afirmó en un mensaje en X la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

El tono de este mensaje contrasta con el comunicado difundido simultáneamente desde Washington y el Gobierno de México, que envía un mensaje conjunto después de la llamada para reafirmar "la importancia de la colaboración" entre ambos países "basada en el respeto mutuo a la soberanía".

El comunicado también destaca que Rubio y De la Fuente "coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas".



Además, agrega que se convocará una reunión de seguridad "de alto nivel" en Washington en febrero.

Esta conversación se produce tras la llamada que sostuvieron el lunes Trump y Sheinbaum, quien al término de la misma aseveró que quedó "descartada" la intervención militar en México, como había amenazado el republicano días antes al apuntar posibles ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico.

Militares de EEUU en México

Este jueves The New York Times publicó que EEUU propuso a principios de 2025 que militares de ambos países colaboraran para desmantelar los carteles mexicanos y volvió a insistir en ello tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Hay que recordar que durante la administración del expresidente Joe Biden la CIA llevó a cabo vuelos secretos con drones en México con el fin de encontrar posibles laboratorios de fentanilo.

Esos drones también rastrean precursores químicos conforme se acercan a los puertos marítimos mexicanos, según dijo un responsable de EEUU al rotativo, y esa información se traslada a unidades militares mexicanas.