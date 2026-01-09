Minnesota abre su propia investigación ante la sospecha de que el FBI encubra al ICE por el asesinato de una mujer

Una foto de Renee Nicole Good colocada junto a un monumento improvisado en la escena del tiroteo fatal que acabó con la vida de Renee Nicole Good el miércoles en Mineápolis.

Las autoridades de Minnesota anunciaron este viernes que abrirán su propia investigación sobre el asesinato de Renee Nicole Good, la mujer fallecida el miércoles tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis.

Este movimiento se produce después de que el FBI asumiera la investigación bloqueando el acceso a pruebas y testigos a las autoridades de Minnesota. Una exclusión del caso con la que sospechan que el FBI trata de encubrir el crimen cometido por el ICE.

Este choque se produce en medio de versiones contradictorias de lo ocurrido entre las autoridades locales y la Administración Trump, achacando esta última lo ocurrido a "terrorismo interno" y tratando de criminalizar a la víctima.

Ante este panorama, Mary Moriarty, fiscal principal del condado Hennepin de Mineápolis, y el fiscal general demócrata del estado, Keith Ellison, afirmaron este viernes en una rueda de prensa que recopilarán pruebas del tiroteo, incluidos videos y declaraciones de testigos.

La principal agencia de investigación del estado, el Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) acusó el jueves al FBI de revertir su cooperación inicial bloqueando el acceso a pruebas de la escena, entrevistas con testigos y otros materiales.

Moriarty confesó que le preocupaba que sin la participación del BCA, su oficina podría no recibir suficientes pruebas para decidir si los cargos estatales contra el agente podrían estar justificados.

La decisión podría dar lugar a investigaciones separadas y paralelas sobre el tiroteo. El FBI, por ejemplo, ha incautado el coche de la mujer para realizar un análisis forense.

Miembros del Gobierno de Trump, incluido el vicepresidente J. D. Vance, han descartado la idea de que un agente federal pueda enfrentar cargos penales estatales, aunque existen precedentes de tales casos.

Pero Moriarty piensa lo contrario. "Sin duda, existen cuestiones legales complejas cuando interviene un agente federal de las fuerzas del orden. Pero la ley es clara: tenemos jurisdicción para tomar esta decisión", afirmó.

Versiones contradictorias

Horas antes, el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, acusó a la administración Trump de intentar predeterminar el resultado de la investigación excluyendo a las autoridades estatales. "Es momento de acatar la ley", subrayó Frey. "No es momento de ignorar los hechos".

Funcionarios de la Administración Trump defendieron que el tiroteo se produjo en defensa propia y acusaron a la víctima de intentar atropellar deliberadamente al agente en un acto de "terrorismo doméstico", una narrativa descrita por Frey como "basura".

Una mujer reacciona ante un monumento improvisado en la escena del asesinato de Renee Nicole Good en Mineápolis. Reuters

En Portland,

El alcalde de Portland, Keith Wilson, haciéndose eco de lo dicho por Frey, dijo que tampoco podía estar seguro de que la versión del Gobierno estuviera basada en hechos hasta que se realizara una investigación independiente.

"Hubo una época en la que podíamos confiar en sus palabras", lamentó Wilson. "Esa época ya pasó", añadió.

En ambos casos, alcaldes y gobernadores demócratas han pedido a la Administración Trump que retire a los agentes federales, argumentando que su presencia está sembrando caos y creando tensiones innecesarias en las calles.

Identificado el autor de los disparos

El oficial de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que disparó a Good era uno de los más de 2.000 agentes federales que la Administración Trump ordenó desplegar en Mineápolis en lo que el DHS describió como la "operación más grande" de su historia.

El agente fue identificado como Jonathan Ross. Al parecer, el oficial había sido arrastrado previamente por el coche de un inmigrante durante un intento de arresto el verano pasado, sufriendo graves laceraciones.

Los detalles coincidían con los que figuraban en los registros judiciales de un caso en Bloomington, Minnesota, en junio de 2025, en el que un hombre fue finalmente condenado por agredir a Ross, según informó Reuters.

Este fatídico miércoles la mujer estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE en Mineápolis, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial.

En videos compartidos en redes sociales se ve como en un momento dado Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo.

Now that we have the full footage, ICE's narrative has completely evaporated.



This woman was clearly trying to flee, not trying to hit anyone.https://t.co/7lhCHgrYad — Micah (@micah_erfan) January 7, 2026

La mujer no falleció al instante. Salió de su vehículo cubierta de sangre en busca de ayuda, pero los agentes del ICE impidieron a un hombre que se identificó como médico poder auxiliarla, según denunció un testigo de la macabra escena a la cadena local FOX9.

La esposa de Good, Becca Good, quien estaba con ella en la escena del tiroteo el miércoles, emitió una declaración a Minnesota Public Radio el viernes en la que dijo que los dos se habían "detenido para apoyar a nuestros vecinos". "Teníamos silbatos", escribió. "Ellos tenían armas".

También describió a su difunta esposa como alguien que tenía "destellos saliendo de sus poros".

"Renée vivía con una convicción fundamental: hay bondad en el mundo y debemos hacer todo lo posible por encontrarla donde reside y nutrirla donde necesita crecer", dijo. "Renée era una cristiana que sabía que todas las religiones enseñan la misma verdad esencial: estamos aquí para amarnos, cuidarnos y mantenernos sanos y salvos".