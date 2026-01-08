Ni terrorista ni agitadora: Renee Nicole, la mujer que un agente del ICE mató en Mineápolis, era poeta y madre de tres hijos

Las claves nuevo Generado con IA Renee Nicole Good, poeta y madre de tres hijos, fue asesinada por un agente del ICE durante una redada en Mineápolis, Minnesota. La versión oficial del gobierno la acusó falsamente de terrorismo y de intentar agredir a los agentes, pero testigos y videos contradicen esa versión. La muerte de Renee ha provocado protestas en Mineápolis y otras ciudades, reavivando el debate sobre la violencia policial y los operativos migratorios. Renee era conocida por su labor humanitaria, su vida familiar y su ausencia de activismo político, según familiares y registros en redes sociales.

Ni "terrorista" ni "agitadora profesional". A medida que pasan las horas, la versión de la Casa Blanca sobre el asesinato de Renee Nicole Good -la mujer de 37 años que falleció el miércoles tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis- comienza a desmoronarse.

Cristiana devota, poeta, escritora, viuda y madre de tres hijos, uno de ellos de tan sólo 6 años, Renee Nicole perdió la vida sin oponer resistencia ni mediar palabra, sin defensa alguna.

Su muerte, la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, en esta ciudad de Minnesota, la misma donde hace casi seis años murió el afroamericano George Floyd a manos de la Policía, amenaza con incendiar, aún más, las calles de un país cada vez más polarizado.

En su cuenta de Instagram, Good se describía como "poeta, escritora, esposa, madre y una guitarrista mediocre de Colorado; que vive en Minneapolis, Minnesota".

Apenas llevaba instalada unos meses en esta ciudad, donde vivía con su nueva pareja y su hijo de 6 años tras mudarse desde Kansas City sin saber que en su nuevo destino su vida se vería segada.

Un ser humano increíble"

"Renee era una de las personas más amables que he conocido", señaló su madre destrozada en declaraciones al diario Minnesota Star Tribune. "Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble", añadió.

Nacida y crecida en Colorado Springs, Good quedó viuda tras fallecer su esposo, el comediante Timothy Macklin, en 2023. Fruto de esta relación nació el niño que ahora queda huérfano y del que se ocupará la madre de la fallecida.

Renee tenía además otros dos hijos, dos adolescentes de 15 y 12 años, de un matrimonio anterior.

Su actual pareja, que actuó el miércoles como portavoz ante los medios tras el asesinato, la describió como una "cristiana devota" que incluso había participado en viajes de misiones a Irlanda del Norte cuando era más joven.

Renee Nicole Good junto a su pareja, con la que vivía en Mineápolis. @Renee.N.Good/Instagram

Aunque ahora era ama de casa, había trabajado anteriormente como higienista dental y en una gestoría bancaria, además de ganar un premio en 2020 en la Universidad Old Dominion de Virginia por su obra Sobre el aprendizaje de la disección de fetos de cerdos y compartió un podcast con su segundo marido.

En sus redes sociales no hay ni rastro de activismo político ni siqueira ninguna meción de sus preferencias polñiticas. Renee usaba Facebook, Instagram y Pinterest para compartir publicaciones sobre su familia y amigos, además de noticias y artículos relacionados con tatuajes, peinados o decoración del hogar.

Asesinada sin resistencia

Este fatídico miércoles la mujer estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE en Mineápolis, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial.

En videos compartidos en redes sociales se ve como en un momento dado Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo.

To all of the MAGA Republicans and ICE defenders who are claiming that this woman in Minneapolis, Minnesota, tried to run ICE officers over with her car before they shot and killed her, here is the actual video.



As you can clearly see, there are three ICE officers to the side of… pic.twitter.com/mWLV0mYVZR — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 7, 2026

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

La mujer no falleció al instante. Salió de su vehículo cubierta de sangre en busca de ayuda, pero los agentes del ICE impidieron a un hombre que se identificó como médico poder auxiliarla, según denunció un testigo de la macabra escena a la cadena local FOX9.

La criminalización de Renee

La criminalización de Renee se produjo casi a la misma velocidad que su asesinato. Con su retórica habitual e inhumana, la Administración Trump se puso en marcha para señalar como sospechoso o delincuente a todo aquel que se oponga a sus políticas, en este caso la migratoria.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la muerte en una rueda de prensa posterior al incidente e insistió en que el agente actuó en defensa propia ante un acto de "terrorismo doméstico". "Nuestro agente cumplió con el entrenamiento e hizo exactamente lo que se le había enseñado a hacer en una situación así", defendió Noem.

Versión que corroboró públicamente el propio Trump en una publicación en Truth Social en la que respaldó la actuación de los agentes, llegando a acusar a la mujer de atropellar a un agente, cosa que no sucedió.

"La mujer, una agitadora profesional comportó de forma agresiva, obstruyendo y resistiéndose. Luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel a un agente del ICE, que parece haber disparado en defensa propia. Se está analizando la situación en su totalidad. La izquierda radical amenaza, agrede y ataca a las fuerzas de seguridad a diario".

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Stephen Miller, sostuvo, por su parte, que el Partido Demócrata "está decidido a incitar a una insurrección violenta para mantener a millones de intrusos criminales extranjeros" en EEUU.

Manifestantes durante una manifestación en Nueva York por el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis. Efe

Una versión sin pies ni cabeza que desmintió el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien se postuló a vicepresidente de Estados Unidos en las elecciones de 2024. "Lo que estamos viendo son las consecuencias de una gobernanza diseñada para generar miedo, titulares y conflicto. Hoy, esa imprudencia le costó la vida a alguien", denunció Walz el miércoles.

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió el miércoles la retirada inmediata de los agentes del ICE. "Vayanse a la mierda", espetó además de tildar la intervención como un abuso de poder.

Entre el último semestre de 2025 y enero presente, ICE ha desplegado a más de 2.000 agentes en Minnesota y reportado más de 400 arrestos, de acuerdo con datos oficiales.

Mineápolis, otra vez foco de las protestas

Tras el asesinato de Renee, miles de personas se congregaron en la noche del miércoles en el lugar del tiroteo, en una zona residencial del barrio Central de la ciudad.

Velas colocadas en el lugar iluminaron la noche invernal, mientras algunos manifestantes fueron recibidos por agentes federales fuertemente armados con máscaras de gas que dispararon sustancias químicas irritantes.

Los opositores de Trump convocaron además protestas en varias ciudades estadounidenses, lo que aumenta el riesgo de que el asesinato se convierta en un punto de conflicto nacional por su despliegue de agentes federales en ciudades y estados liderados por los demócratas.

Una mujer ora en un monumento en el lugar en el que Renee Nicole Good fue asesinada a tiros en Minneapolis. Efe

Este asesinato además vuelve a colocar a Mineápolis en el epicentro de las protestas por la violencia policial casi seis años después del caso Floyd.

Floyd, afroamericano de 46 años, murió tras ser inmovilizado por un agente de policía que mantuvo la rodilla sobre su cuello durante más de nueve minutos mientras el repetía que no podía respirar.

Un vídeo grabado por una testigo contradijo la versión policial inicial y provocó protestas en Mineápolis que luego se extendieron por otras ciudades de Estados Unidos y algunas europeas.

Las protestas motivaron algunos cambios en la reglamentación sobre la actuación de la policía y consolidaron el movimiento Black Lives Matter y la lucha contra el racismo en las fuerzas de seguridad.

La condena a 22 años y medio de prisión al agente que asesinó a Floyd y a penas menores a los otros tres agentes que participaron en el arresto convirtió el caso Floyd en un símbolo global de la lucha contra la violencia policial.

Ahora, la muerte de esta mujer se ha producido en un contexto diferente, las protestas contra las redadas que está llevando a cabo el ICE en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota.

En ellas ha detenido ya a más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.