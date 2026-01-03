El FBI frustra un potencial ataque terrorista en Nochevieja asociado al Estado Islámico en Carolina del Norte (EEUU)

Las claves nuevo Generado con IA El FBI frustró un ataque terrorista planeado para Nochevieja en Carolina del Norte, inspirado por el Estado Islámico. El sospechoso, Christian Sturdivant, de 18 años, fue arrestado tras casi un año de preparación y planeaba usar cuchillos y martillos en el ataque. Sturdivant compartió detalles del plan y fotos de armas con agentes encubiertos del FBI, creyendo que eran miembros del EI. En su domicilio se hallaron manuscritos, armas blancas y una nota en la que expresaba su intención de matar al menos a veinte personas y morir como mártir.

Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un potencial ataque terrorista en Nochevieja en una localidad de Carolina del Norte, según ha anunciado este viernes el director del FBI, Kash Patel, que identificó como responsable a un individuo supuestamente influenciado por el Estado Islámico (EI).



"El FBI y sus socios frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo supuestamente inspirado por el EI", ha publicado Patel en X.



El jefe de la agencia federal se hizo eco de una alerta de la oficina del FBI en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte), que ha informado de que el sospechoso, identificado como Christian Sturdivant, un joven de 18 años que trabajaba en el Burger King, se habría "inspirado directamente en el EI para cometer el ataque".

El supuesto responsable fue arrestado y llevaba cerca de un año preparando el atentado, para que el había planeado usar cuchillos y martillos en una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida, ha informado el fiscal federal Russ Ferguson durante una rueda de prensa en esa ciudad, la mayor del estado sureño estadounidense.

Artículos confiscados en el dormitorio de Sturdivant el 29 de diciembre de 2025. FBI

El joven llevaba planeando el ataque casi un año y fue descubierto cuando se comunicó en diciembre con dos agentes encubiertos del FBI y del Departamento de Policía de Nueva York, a quienes creía afiliados a Estado Islámico.

Les compartió fotos de dos martillos y un cuchillo y habló sobre planes para un próximo ataque, según la denuncia. También le dijo a uno de los agentes encubiertos que quería armas y que estaba dispuesto a pagar por ellas.

Según las autoridades, un registro en casa de Sturdivant el pasado 29 de diciembre reveló que este guardaba varios manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos que supuestamente podría haber empleado en el ataque.

Documento manuscrito titulado “Ataque de Año Nuevo 2026” FBI

El FBI lo vinculó con una la cuenta de TikTok llamada Abu-Bakr-Al-Amriki, donde habría publicado mensajes en apoyo al EI. Además, el 19 de diciembre de 2025, Sturdivant supuestamente envió una grabación de voz prometiendo “Bayat”, un juramento de lealtad a EI.

Las autoridades han acusado al sospechoso de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera por lo que podría ser condenado hasta 20 años de cárcel.

Anteriormente, Sturdivant apareció en el radar del FBI en 2022 cuando, siendo menor de edad, estuvo en contacto con un miembro no identificado de EI en el extranjero y actuó para perpetrar un ataque con un martillo. No fue acusado por ese incidente y, en su lugar, se sometió a tratamiento psicológico, según las autoridades.

El anuncio de este viernes le sigue al arresto hace unas tres semanas de cinco personas acusadas de supuestamente querer llevar a cabo una serie de ataques "terroristas" en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo.