Trump asegura que "no descarta" iniciar una guerra con Venezuela: "Maduro sabe exactamente lo que quiero"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump no descarta iniciar una guerra con Venezuela y afirma que Maduro sabe exactamente lo que quiere. Estados Unidos ha atacado 28 presuntas narcolanchas cerca de Venezuela, causando al menos 104 muertes, y recientemente incautó un petrolero, acción calificada como "piratería internacional" por Caracas. Trump ha prometido que pronto comenzarán ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico en territorio venezolano y acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles. Para declarar la guerra, Trump necesitaría la autorización del Congreso estadounidense, mientras enfrenta críticas internas por centrarse en la política exterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, tras meses destruyendo embarcaciones supuestamente cargadas de droga cerca del país sudamericano.

"No lo descarto, no", señaló en una entrevista telefónica emitida este viernes por la cadena NBC News, días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, y los ataques militares a 28 presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico en los que han muerto al menos 104 personas .

La semana pasada, Estados Unidos también incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela, un acto que el Gobierno venezolano condenó como "un acto de piratería internacional". Al preguntársele si se esperaban más incautaciones de petroleros , Trump respondió con un "sí". "Si son tan insensatos como para seguir navegando, regresarán a uno de nuestros puertos", añadió.

En la entrevista, el republicano se negó a revelar a NBC News si su objetivo final es derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, afirmó que el mandatario venezolano "sabe exactamente lo que quiero" . " Él lo sabe mejor que nadie ", subrayó el mandatario, quien tuvo una llamada telefónica en noviembre con Maduro.

Su Administración lleva semanas aumentando la presión sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que niega Caracas.

El presidente estadounidense ha prometido varias veces que "pronto" comenzarán los ataques contra supuestos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano.

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

Sus bases le han criticado que se centre demasiado en la política exterior en lugar de en problemas internos, como el aumento del coste de la vida en Estados Unidos.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra supuestas narcolanchas.