Trump retoma la presión sobre Zelenski y dice que "no está preparado" para firmar la paz: "Estoy decepcionado con él"

Donald Trump vuelve a jugar la baza de ejercer presión sobre Volodímir Zelenski, en un momento de debilidad por el escándalo de corrupción que ha afectado a su Gobierno, para forzarle a firmar la paz con Rusia. El presidente estadounidense, después de varios días de intensas negociaciones entre las delegaciones de Washington, Kiev y Moscú, afirmó este domingo que su homólogo ucraniano "no está dispuesto" a firmar el plan cocinado por su Administración.

"Estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta. A su gente le encanta, pero a él no", deslizó Trump en un intercambio con periodistas antes de participar en los Kennedy Center Honors. Y añadió: "Creo que Rusia está de acuerdo, pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta. Pero él no está listo".

Las críticas de Trump a Zelenski se registran después de que los negociadores estadounidenses y ucranianos concluyeran tres días de conversaciones que perseguían reducir las diferencias sobre la propuesta de la Administración norteamericana. Sin embargo, el mandatario republicano vuelve ahora a sugerir que el líder ucraniano es el que está obstaculizando el avance de las negociaciones.

Aunque Trump aseguró que Moscú respalda el plan de paz, las palabras de Vladímir Putin no lo dejan tan claro. El autócrata ruso, tras recibir en el Kremlin a Steve Witkoff, emisario especial del presidente de EEUU, dijo que algunos de los puntos del plan de paz eran inaceptables.

Zelenski subrayó que sus conversaciones con Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, fueron "constructivas" y "sustanciales". "Abordamos muchos aspectos y repasamos los puntos clave que podrían garantizar un fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala, así como el riesgo de que Rusia no cumpla sus promesas, como ha ocurrido repetidamente en el pasado", explicó en un mensaje publicado en X este domingo.

Ukraine deserves a dignified peace, and whether there will be peace depends entirely on Russia – on our collective pressure on Russia and on the sound negotiating positions of the United States, Europe, and all our other partners. Russia must be held accountable for what it is… pic.twitter.com/C9pyHxUQw5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025

Zelenski, que este lunes viajará a Londres para reunirse con Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, confirmó que su gobierno está decidido a "seguir trabajando con buena voluntad con la parte estadounidense para alcanzar genuinamente la paz" y señaló que Kiev y Washington han acordado los próximos pasos y los formatos en los que se producirán los próximos contactos.

Trump ha mantenido una relación inestable con Zelenski desde que asumió su segundo mandato en la Casa Blanca, insistiendo en que la guerra fue un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses y culpando a su antecesor Joe Biden. El mandatario también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder territorio a Rusia para poner fin a un conflicto que ya dura casi cuatro años y que ha costado cientos de miles de vidas.

La Administración estadounidense presentó el mes pasado un plan de paz de 28 puntos que recogía demandas rusas como la reducción del Ejército ucraniano, la retirada de las tropas ucranianas de todo el Donbás o la renuncia de Kiev al ingreso en la OTAN y al despliegue de tropas aliadas en su territorio en la posguerra.

En Ginebra, EEUU negoció con representantes europeos y ucranianos una nueva versión de 20 puntos sin los elementos que son considerados líneas rojas por Kiev y la UE, pero hasta ahora esta versión revisada ha sido rechazada por Moscú como base para comenzar negociaciones directas.