Trump evalúa los próximos pasos en Venezuela con sus asesores tras ordenar el 'cierre' del espacio aéreo del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a su llegada este domingo desde Florida a la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Reuters

El republicano convoca una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con altos funcionarios de su gabinete, entre ellos Marco Rubio y Pete Hegseth. Más información: Trump habló la semana pasada con Maduro por teléfono y abordaron una posible reunión cara a cara en Estados Unidos

Las claves nuevo Generado con IA Trump debatirá con sus asesores los próximos pasos en la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela tras ordenar el cierre del espacio aéreo venezolano. La reunión en la Casa Blanca contará con la presencia de altos funcionarios, incluyendo los secretarios Marco Rubio y Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto. El Congreso estadounidense investiga la legalidad de los ataques militares a embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, tras denuncias sobre posibles crímenes de guerra. Trump confirmó una llamada telefónica reciente con Nicolás Maduro, pero no dio detalles sobre el contenido de la conversación ni sobre posibles acuerdos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, discutirá este lunes con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela, en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

La reunión tendría lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, según fuentes anónimas citadas por la cadena CNN, con la asistencia prevista de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar "cerrado" el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El mandatario estadounidense se negó a aclarar este domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, como parte de una expansión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas narcolanchas y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump sí confirmó una llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación.

El intercambio entre ambos líderes habría ocurrido la semana pasada para acordar una posible reunión en Estados Unidos, aunque el diálogo no resultó en planes concretos, según reportes del diario The New York Times con base en fuentes anónimas.

La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a las supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Comisiones bipartidistas dan los primeros pasos este lunes para investigar si el secretario de Guerra Hegseth habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a supervivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según The Washington Post.

Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree su versión.