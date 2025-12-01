Trump confirma que habló con Maduro aunque sin dar detalles: "No diré si fue bien o mal. Fue una llamada telefónica"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump confirmó haber hablado por teléfono con Nicolás Maduro, pero evitó dar detalles sobre el contenido de la conversación. La llamada, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, no resultó en planes concretos para una posible reunión entre ambos mandatarios. Trump advirtió sobre el cierre del espacio aéreo venezolano, mientras que el gobierno de Maduro denunció ante OPEP+ y OACI lo que considera un acto de amedrentamiento por parte de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la OACI una reunión tras calificar el anuncio de Trump sobre el espacio aéreo como "completamente ilegal".

"La respuesta es sí". Así se ha manifestado Donald Trump este domingo a bordo del Air Force One a una pregunta directa sobre si había hablado directamente con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ocurrida en medio del incremento de tensiones en el Caribe por el despliegue militar de Washington. No obstante el presidente estadounidense rehuyó dar detalles sobre el contenido de la conversación.

"No quiero comentar al respecto", insistió. "No diré si fue bien o mal. Fue una llamada telefónica", zanjó. La conversación entre ambos líderes se habría registrado la semana pasada, según desveló el viernes The New York Times, y se centró en negociar una posible reunión entre Trump y Maduro en territorio estadounidense.

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, una de las voces de la Administración Trump que presionan para derrocar al régimen chavista, no resultó en planes concretos para el encuentro, según las fuentes citadas por el periódico neoyorquino.

El senador republicano Markwayne Mullin, en una entrevista con la CNN este domingo y preguntado sobre la conversación, afirmó que el Gobierno de Trump le dio a "Nicolás Maduro la oportunidad de irse a Rusia o a otro país".

La tensión entre EEUU y Venezuela sigue escalando cada día que pasa a pesar de los contactos diplomáticos. El sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas de que el espacio aéreo venezolano y sus alrededores está "cerrado". Cuestionado sobre si la alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, el mandatario republicano se negó a hablar sobre su mensaje compartido en su red Truth Social.

En contraste, Trump dedicó varios minutos a defender al secretario de Defensa (ahora llamado de Guerra), Pete Hegseth, que se encuentra en el ojo del huracán por supuestamente haber ordenado "matar a todos" los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes, de acuerdo con otra información de The Washington Post.

Según este diario, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación. El líder del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los presentes en el barco.

"(Hegseth) dijo que no ordenó eso y le creo", dijo Trump. El secretario de Defensa ha calificado la información del rotativo de "noticias falsas", una expresión recurrente en la Casa Blanca para referirse a artículos negativos. No obstante, esta vez tendrá que explicar a un comité del Senado los entresijos del ataque, calificado por legisladores demócratas como "crimen de guerra".

Venezuela mueve ficha

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela denunció ante la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo que tachó de "amedrentamiento" por parte de Estados Unidos, que, según Caracas, tiene como objeto apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano.

El presidente Nicolás Maduro envió una carta a la alianza OPEP+, publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, a propósito de la segunda reunión ministerial 2025, en la que alerta del presunto interés estadounidense, por medio -según dijo- "del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país".

"Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional", agregó.

Además, confió en los esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, y de los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que señaló como una "agresión que se gesta con cada vez más fuerza" y, advirtió, "amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores".

Igualmente, el Ejecutivo venezolano acudió ante la OACI para acusar a Estados Unidos de vulnerar su soberanía, luego de que el mandatario Donald Trump advirtiera en un mensaje que se debe considerar "cerrado en su totalidad" el espacio aéreo del país suramericano.

En un comunicado, publicado y posteriormente borrado -sin alguna explicación- de las redes sociales del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, la Administración de Maduro indicó que Trump anunció sorpresivamente el "supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, sin tener -afirmó- la autoridad requerida para un anuncio de este tenor y sin basamento legal alguno".

Además, reiteró que la Institución Aeronáutica Nacional (INAC) es el único ente autorizado para regular el espacio aéreo venezolano. Las operaciones de varias aerolíneas, como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines, siguen suspendidas, mientras que Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y la estatal Conviasa, mantienen por ahora sus vuelos en la nación suramericana.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió por su parte a la OACI convocar una reunión por el que denominó como anuncio de cierre "completamente ilegal" de parte de Trump. "Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana", publicó Petro en X.