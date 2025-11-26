Agentes del  Servicio de Inmigración detienen a una familiar de Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca

Las claves nuevo Generado con IA Bruna Caroline Ferreira, familiar de la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, fue detenida por ICE en Massachusetts tras residir en EE.UU. con un visado de turista vencido desde 1999. Ferreira está retenida en un centro de inmigración en Luisiana, pendiente de deportación, aunque su abogado afirma que no tiene antecedentes penales y que estaba en proceso de obtener la residencia permanente. La familia de Ferreira ha lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para sus gastos legales, describiéndola como una madre trabajadora y cumplidora de los requisitos legales. Karoline Leavitt, portavoz republicana de la Casa Blanca y figura polémica en la prensa, no mantiene contacto con Ferreira desde hace años, según fuentes citadas por medios estadounidenses.

Una familiar de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, según informó este miércoles varios medios estadounidenses como NBC News

La mujer, que fue detenida este mes de noviembre, ha sido identificada como Bruna Caroline Ferreira, una ciudadana brasileña y madre del sobrino de Leavitt que residía en EEUU pese a que su visado de turista caducó en junio de 1999.

Según la CNN, el sobrino de Leavitt ha vivido desde su nacimiento en New Hampshire con su padre Michael, el hermano de Leavitt, y su progenitora no mantiene contacto alguno con Leavitt desde hace muchos años, según informó la CNN.

Ferreira habría sido arrestada este mes en Revere, Massachusetts, por agentes de las autoridades de inmigración, bajo sospecha de haber cometido una agresión, aunque no dio más detalles al respecto.

La mujer permanece retenida en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana, pendiente de ser deportada.

Sin embargo, el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, rechazó que su cliente tenga antecedentes penales y aseguró además que la detenida fue arrestada en su vehículo sin orden judicial y que se encontraba en proceso de obtener su residencia permanente.

La web GoFundMe, organizada por la hermana de Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues, tiene como objetivo recaudar 30.000 dólares para sus gastos legales, describiéndola como una madre desinteresada y trabajadora.

"Ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta aquí", decía la página. "Ha mantenido su estatus legal a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ha cumplido con todos los requisitos y siempre se ha esforzado por hacer lo correcto".

Su detención ha sido "especialmente dolorosa" para su hijo de 11 años, "que necesita a su madre y espera cada día que ella esté en casa a tiempo para las vacaciones", señala la web.

Quién es Karoline Leavitt

Leavitt afiliada al Partido Republicano, se convirtió el pasado enero a sus 27 años en la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Se graduó en artes en comunicaciones y ciencias políticas en Saint Anselm College y previamente trabajó como secretaria de prensa en la primera administración Trump, así como directora de comunicaciones de la congresista Elise Stefanik.

En 2022 intentó llegar al Congreso, ganando la primaria republicana de su distrito, pero no logró escaño en las elecciones de medio mandato..

Su estilo directo y combativo con la prensa le ha granjeado a partes iguales tanto elogios en sus filas y de sus partidarios como críticas en medios estadounidenses.

El apsado mes, Karoline Leavitt generó controversia al responder con la frase “tu madre” (“your mom”) a un periodista, lo que se hizo viral y la llevó a ser tachada de impertinente en redes sociales y por algunos medios.

Leavitt también ha protagonizado varias polémicas al justificar públicamente comentarios polémicos de Trump como el reciente ataque a una periodista, a la que llamó "cerdita", señalando que el presidente "es muy franco y honesto".