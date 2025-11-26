Disparan a al menos dos soldados de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca

Soldado de la Guardia Nacional herido en el tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca. Redes sociales

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, señala que el "presidente está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación".

Al menos dos soldados de la Guardia Nacional han sido disparados en las inmediaciones de la Casa Blanca. La Policía ha informado de que hay un sospechoso detenido.

El tiroteo se ha producido a poco más de un kilómetro de la Casa Blanca sobre las 14:15 hora local.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación", señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt sobre el tiroteo. "El presidente ha sido informado", añadió.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados se han mantenido durante meses en Washington, DC, como parte de la ofensiva anticrimen impulsada por Trump, con el argumento de reducir los delitos violentos, abordar la presencia de personas sin hogar y reforzar la seguridad en la capital.

Con el tiempo, esta polémica estrategia se ha extendido a otras ciudades del país, especialmente aquellas con gobiernos locales demócratas que el presidente acusa de ser “blandos” con el crimen, lo que ha generado fuertes tensiones políticas y legales sobre los límites del poder federal.

Diversos actores, desde autoridades municipales hasta tribunales federales, han cuestionado la legalidad y conveniencia de mantener a la Guardia Nacional tanto tiempo desplegada, advirtiendo sobre el riesgo de una “ocupación” militar interna y sobre el impacto que tiene en los derechos civiles y en la autonomía de las ciudades afectadas

