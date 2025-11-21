Trump rebaja el tono y exhibe ahora sintonía con Mamdani: "Creo que se sorprenderán con él algunos conservadores"

El presidente estadounidense Donald Trump se reunió este viernes en la Casa Blanca con el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Reuters

El presidente estadounidense Donald Trump elogió este viernes al nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata, Zohran Mamdani, tras reunirse con él a puerta cerrada en la Casa Blanca.

"Creo que algunos conservadores se sorprenderán con Mamdani", proclamó Trump en una comparecencia conjunta con Mamdani en el Despacho Oval.

En un tono mucho más conciliador que el empleado hasta ahora por Trump, quien llamó "comunista" a Mamdani y amenazó durante la campaña electoral con suspender la financiación federal de la ciudad si ganaba, señaló que tuvo una "gran reunión" con el demócrata y que confía en que "hará un gran trabajo" en Nueva York.

Una beligerancia que la Casa Blanca mantuvo hasta la víspera del encuentro. "Es muy significativo que mañana tengamos a un comunista en la Casa Blanca, porque es a quien el Partido Demócrata eligió como alcalde de la ciudad más grande del país", declaró el jueves a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

