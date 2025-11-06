Los accionistas de Tesla aprueban pagar al magnate Elon Musk la cifra récord de casi un billón de dólares

Elon Musk asiste a la ceremonia de inauguración de la nueva Gigafábrica de Tesla para coches eléctricos en Grünheide, Alemania, el 22 de marzo de 2022.

Las claves nuevo Generado con IA Los accionistas de Tesla han aprobado pagar a Elon Musk un paquete récord de casi un billón de dólares en acciones, lo que le permitiría convertirse en el primer billonario del planeta. El paquete salarial aprobado para Musk asciende a 878.000 millones de dólares a invertir en la próxima década, condicionado al aumento del valor de las acciones de Tesla. La aprobación busca respaldar la visión de Musk de transformar Tesla en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica, impulsando proyectos como vehículos autónomos, robotaxis y robots humanoides. Para que Musk reciba la totalidad del paquete, el valor de Tesla debe pasar de 1,5 billones a 8,5 billones de dólares y alcanzar objetivos como la entrega de 20 millones de vehículos y un millón de robots.

La junta de accionistas de Tesla ha aprobado este jueves pagar al consejero delegado de la compañía, Elon Musk, la cifra récord de casi un billón de dólares en acciones, lo que le permitirá controlar el fabricante de automóviles eléctricos y le convertiría en el primer billonario del planeta.

Musk recibiría hasta 1 billón de dólares en acciones, pero tendría que realizar algunos pagos a Tesla. En concreto, los accionistas han aprobado un paquete salarial de 878.000 millones de dólares para invertir durante la próxima década, según detalla Reuters.

La junta respalda así su visión de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica y le evita su salida, ya que los accionistas sospechaban que Musk podía dimitir si no se aprobaba el paquete salarial.

El magnate pretende impulsar proyectos como que los vehículos se conduzcan solos, expandir los robotaxis por todo Estados Unidos y vender robots humanoides, a pesar de que su retórica política de extrema derecha ha perjudicado la marca Tesla este año.

Entre los objetivos de Musk para la próxima década también está la entrega de 20 millones de vehículos, la venta de un millón de robots y la obtención de hasta 400 mil millones de dólares en beneficios operativos.

Sin embargo, para que el CEO pueda cobrar, el valor de las acciones de Tesla debe aumentar paralelamente, primero de los 1,5 billones de dólares actuales a los 2 billones, y finalmente hasta los 8,5 billones.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.