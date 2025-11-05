Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, y asesina a dos presuntos narcotraficantes

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una lancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia, resultando en la muerte de dos presuntos narcotraficantes. El secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, afirmó que la operación formó parte de la ofensiva contra buques vinculados a organizaciones terroristas y el narcotráfico. Desde el despliegue militar estadounidense en la región, se han hundido diecisiete embarcaciones y han muerto 66 personas, todas catalogadas como presuntos narcotraficantes. Gobiernos de Venezuela y Colombia, junto a ONG internacionales como Amnistía Internacional, han condenado los ataques por considerarlos asesinatos y posibles violaciones al derecho internacional.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha llevado a cabo en la madrugada de este martes un nuevo ataque contra "un buque" que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirma la muerte de dos presuntos narcotraficantes.



"Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos", dijo el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.



Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación con un video de la agresión.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

En concreto, el Ejército de Estados Unidos asegura que ha hundido diecisiete embarcaciones y matado a 66 personas en aguas del Caribe, todas ellas presuntos narcotraficantes.

La Administración de Donald Trump escaló su ofensiva contra cárteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un "conflicto armado directo" que justifica sus acciones militares en aguas internacionales.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses informaban que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que el tráfico por mar ha sido "controlado".

Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de narcotraficantes, han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.