Jornada electoral aciaga para Trump: los demócratas triunfan en las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey

La victoria demócrata en las elecciones de este martes a gobernador en Virginia y Nueva Jersey han propiciado un primer revés para la influencia del presidente Donald Trump, cuyo partido también perdió en Pensilvania, un estado bisagra, un intento de revertir el control progresista en el Tribunal Supremo del Estado. A ello se suma la elección del socialista y musulmán Zohran Mamdani como nuevo regidor de Nueva York.

Dos candidatas demócratas, Abigail Spanberger, en Virginia, y Mikie Sherrill, en Nueva Jersey, se impusieron en sendas contiendas electorales a los candidatos apoyados por Trump con mensajes que contrastaron con la agenda trumpista y se presentaron como alternativas moderadas centradas en la economía y programas sociales.

El mandatario reaccionó con una publicación en Truth Social asegurando que la caída republicana fue porque "Trump no estaba en la papeleta" y por "el cierre del Gobierno (federal)", que ya es el más largo de la historia del país y que ha afectado a votantes de estados clave como Virginia.

Pero quizá el triunfo más práctico para los demócratas a nivel nacional se registró en California, donde los votantes aprobaron la Propuesta 50, una medida que permitirá un rediseño significativo de los distritos electorales del estado y que busca que hasta cinco escaños actualmente controlados por republicanos puedan pasar a manos de los demócratas.

El gobernador demócrata Gavin Newsom defendió la iniciativa, presentándola como una respuesta a los esfuerzos de Trump para presionar a estados republicanos a redibujar sus distritos con fines políticos.

Con la aprobación de los nuevos mapas, los demócratas podrían mantener hasta 48 de los 52 escaños que tiene California después de las elecciones de 2026, frente a los 43 actuales. La propuesta refleja un intento de preservar y expandir la representación demócrata en un estado clave para el Congreso.

Ruptura en Virginia

En Virginia, la demócrata Abigail Spanberger será la primera mujer gobernadora del estado, al superar a la candidata republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55% de los votos frente al 45%.

Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo el mando del republicano Glenn Youngkin y subraya una fuga de moderados que están distanciándose de la Administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

"Esta noche enviamos un mensaje (…) que en 2025, Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo. Elegimos a nuestra comunidad por encima del caos", dijo Spanberger en su discurso de victoria en Richmond frente a cientos de seguidores.

Sin cambios en Nueva Jersey

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del ejecutivo estatal.

El triunfo de Sherrill fue leído como un mensaje de rechazo a la agenda republicana‑trumpista, especialmente en un estado donde los demócratas estaban en alerta tras avances del partido de Trump en elecciones recientes.

"Estoy honrada por la confianza de los votantes de Nueva Jersey. Trabajaré para mejorar el costo de vida, los servicios públicos y unir a la comunidad por encima de las divisiones políticas", dijo Mikie Sherrill tras confirmarse su victoria.

Tanto en Nueva Jersey como en Virginia, los primeros datos por condado y segmentos demográficos muestran un retroceso de votantes republicanos comparado con las elecciones presidenciales de hace un año.

Derrota en el estado clave de Pensilvania

La jornada electoral también incluyó otra derrota a nivel estatal para Trump, que había pedido el "no" para rechazar la continuidad de tres jueces progresistas del Tribunal Supremo de este estado clave electoral y que el presidente ganó en las pasadas elecciones.

Los magistrados Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht, consiguieron el apoyo de la mayoría para una elección especial que permite a los votantes decidir si quieren que algunos jueces puedan seguir en su puesto. El resultado permite mantener la mayoría de 5‑2 para los jueces de inclinación progresista.