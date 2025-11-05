El cierre del Gobierno en EEUU rompe récords y es el más largo en la historia: 42 millones de personas en riesgo de pobreza

Las claves nuevo Generado con IA El cierre del Gobierno en EEUU cumple 36 días, convirtiéndose en el más largo de la historia, sin acuerdo entre demócratas y republicanos. Más de 42 millones de personas han dejado de recibir ayudas alimentarias del programa SNAP, aumentando el riesgo de pobreza. Más de un millón de empleados federales no cobran sueldo y la falta de controladores aéreos causa retrasos y cancelaciones de vuelos. Programas sociales y educativos pierden fondos, y la suspensión afecta incluso a la seguridad nuclear y a contratistas del Gobierno.

El cierre del Gobierno en Estados Unidos cumple este miércoles 36 días sin visos de un acuerdo entre demócratas y republicanos, convirtiéndose en el nuevo récord de la paralización federal más larga en la historia del país.

Y todo ello mientras crece la inquietud por la grave falta de fondos para programas sociales y el cada vez más probable cierre del espacio aéreo de EEUU por escasez de controladores aéreos.

Más de 42 millones de personas han dejado de recibir ayudas para la compra de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que les aboca a estar en alto riesgo de pobreza.

Además, la ausencia de los controladores aéreos, obligados a seguir trabajando sin sueldo, están causando retrasos y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de todo el país, y más de un millón de empleados federales no están cobrando su sueldo.

"El obstruccionismo de los demócratas batirá el récord del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos", ha apuntado este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

No hay visos de acuerdo

Sin embargo, republicanos y demócratas se culpan entre sí por la paralización, extendida este mismo lunes después de que fallara en el Senado una medida republicana para financiar temporalmente el Gobierno mientras continúan las negociaciones.



La oposición condiciona su apoyo a la aprobación de más subsidios al programa sanitario Obamacare, mientras que la mayoría republicana -que controla ambas Cámaras del Congreso- los acusa, sin base ninguna, de querer beneficiar a indocumentados.

"El cierre es producto de la intransigencia del presidente, que se niega a negociar un presupuesto equilibrado y justo", ha asegurado el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien responsabilizó a Trump y a los republicanos por la parálisis.

"Los estadounidenses no deberían pagar el precio de un juego político que pone en riesgo la seguridad y los servicios esenciales del país", añadió.

Empleados federales sin sueldo

El actual cierre supera al de 2019, cuando durante la anterior presidencia de Trump el Gobierno permaneció paralizado 35 días por un pulso con los demócratas sobre la financiación del muro fronterizo con México.



Entonces, más de 800.000 empleados federales se vieron obligados a trabajar sin sueldo o fueron suspendidos temporalmente, una situación que amenaza con repetirse si no se alcanza pronto un acuerdo presupuestario. En esta ocasión, la cifra de empleados federales que no están percibiendo sueldo supera el millón. Algunos son considerados “esenciales” y se presentan a trabajar. Otros han sido suspendidos temporalmente durante el cierre del aparato federal.

Los trabajadores de seguridad nuclear también han sido suspendidos temporalmente por primera vez en la historia de EEUU.

La agencia que supervisa la seguridad del arsenal nuclear estadounidense ha suspendido de empleo y sueldo a la mayor parte de su plantilla de 1.400 personas, lo que ha obligado a las instalaciones de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, incluidas Pantex en Texas e Y-12 en Tennessee, a entrar en un modo de cierre seguro.

Pero no sólo los empleados federales no están cobrando. Los contratistas que trabajan indirectamente para el Gobierno federal tampoco reciben sueldo. Además, no tienen garantizado el pago retroactivo una vez que termine el cierre, según informa la CNN.

Recortes sociales y sanitarios

Los planes que brindan educación infantil y desarrollo a niños con bajos recursos, el llamado programa Head Start, ya están empezando a perder fondos. Se estima que unos 140 programas de 41 estados ya han perdido financiación.

También las primas de Obamacare han subido considerablemente. Los demócratas exigen para levantar el cierre del Gobierno negociar una extensión de los subsidios adicionales para las primas de Obamacare.

Las pólizas ya han subido este año, incluso antes de que finalicen dichos subsidios. Para algunos inscritos en Obamacare, las primas podrían duplicarse o, incluso, triplicarse.

El cierre también está provocando retrasos en la aprobación de hipotecas y recortes en estados demócratas.

Por ejemplo, la Administración Trump ha cancelado en California y Nueva York proyectos de infraestructura por un total de 8.000 millones de dólares como represalia.